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暗夜騎樓機燒機車引公憤！3嫌辯找錯人燒錯車
台中市龍井區一處巷內透天厝民宅騎樓在昨晨4時許遭人縱火燒毀停放的機車，還好被附近住戶發現報案才未釀災，引起公憤。警方12小時內緝獲3嫌，並查出3嫌不認識屋主，屋主已出租舊屋，但機車仍停放舊屋遭無妄之災，全案詢後依公共危險罪、殺人未遂罪法辦，並建請羈押，相關犯案動機持續釐清中。
台中市警局烏日分局昨天凌晨4時獲報，龍井區一處民宅騎樓停放機車不明原因起火，獲報後立即派遣警力2名，趕赴現場路口實施交管警戒，並拉起封鎖線，現場火勢撲滅後，燒毀1輛機車，無人員傷亡。
烏日警分局為釐清此案，組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官林俊杰指揮偵辦，查訪鄰近住戶及商家，過濾數十支路口及私人監視器，在12小時內迅速將3名涉案的年輕人緝獲到案。
警方調查，遭縱火的騎樓為巷內成排的透天厝中的一戶，這3名年輕人不認識屋主，屋主已將舊屋出租他人，並未居住在舊屋，但因機車在現住地無處停放，仍停放在舊屋，相關犯案動機持續釐清中。
烏日警分局說，全力打擊犯罪，迅速破案，即時安定民心。天網恢恢疏而不漏，民眾切勿以縱火等犯罪手段報復或發洩內心不滿，勿心存僥倖以身試法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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