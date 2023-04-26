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影／供毒給水房 台中毒犯太平鬧區租賃套房當毒品倉庫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊去年底在潭子區破獲一處電信詐欺機房，查獲3名涉案人，其中還查獲毒品咖啡包，警方溯源，發現毒品是無業賴姓男子提供，經蒐證3個多月後發現，賴將毒品藏放在太平區一間套房內，近日收網查獲市價超過70萬元毒品，賴遭聲押獲准，全案擴大追查毒品上手。

刑事局電偵大隊第二隊在去年底偵辦一起潭子區詐欺機房案件，查獲三名嫌犯，其中機房內有毒品咖啡包，電偵大隊報請台中地檢署檢察官鐘祖聲偵辦後，與台中市第六警分局合組專案小組偵辦。

專案小組調查發現，賴姓男子（30歲）涉嫌提供毒品給詐欺水房，賴在網路群組內以「水果樂園」為暱稱，還為躲避警方查緝，刻意在太平區鬧區租賃套房作為毒品倉庫。

警方蒐證過程，見賴男停放機車、轎車等交通工具後，轉用步行方式，前往套房拿取毒品，行走過程不時張望有無遭警方跟監，十分謹慎。

全案在18日收網抓人，查扣各式毒品咖啡包計1445包，現金4.6萬元、手機2支等證物，其中毒品市價約72萬餘元，賴遭依毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，全案擴大追查毒品來源。

刑事局呼籲，國人莫因一時好奇或朋友慫恿，嘗試吸毒，且毒品咖啡包為混合型毒品，對毒品施用者身體危害更甚；另外，民眾如發現任何可疑犯罪徵兆，請向警方提供線索或報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，免離毒害。

台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品，刑事局18日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品，刑事局18日收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品。圖／讀者提供
台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品。圖／讀者提供
台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品。圖／讀者提供
台中市賴姓男子涉提供毒品給詐欺水房，還在太平區租賃套房，藏放大量毒品。圖／讀者提供

毒品 咖啡

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