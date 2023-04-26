陳建仁、林右昌視察165反詐專線 去年接40萬通攔阻42億

行政院長陳建仁、內政部長林右昌，今上午視察「165反詐騙諮詢專線」，肯定165專線成立19年來不眠不休防詐，去年臨櫃攔阻金額高達42億元，行政院宣示將跨部會重新盤點打詐事宜，今年下半年將推動「打詐行動綱領 1.5 」將推動規劃金融資料調閱暨聯防通報電子化平台，及金融資料調閱小組，持續打詐減少國人財產損害。

陳建仁指出，去年6月起打詐1.0計畫，努力從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，達成防詐成效，其中165反詐騙專線扮演重要角色，自2004年成立19年，不眠不休防詐表現優異，去年7月15日加入打詐國家隊，臨櫃攔阻金額高達42億元，比前年18億元，充分發揮即時阻斷效果，在打詐中扮演舉足輕重的角色，肯定他們的努力，也感謝他們的辛勞。

165反詐騙專線不再只有諮詢，還有更多精進工作，第一，減少接觸，使詐騙集團沒辦法接觸民眾，第二，減少誤信，透過警訊提高民眾防詐警覺，第三是減少損害，準備轉帳時透過警示、臨櫃關懷即時攔阻，將地價騙受害情形。

陳建仁表示，打詐國家隊阻止民眾67億財產損失，為了減少詐欺犯罪，行政院全面重新盤點打詐行動網領1.0 策略、人力、物力及經費，今年下半年將實施修正「打詐行動網領 1.5 版本」

同時，行政院帶領各部會推動「打詐五法」包含人口販運防治防、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等，已送到立法院審議，希望遏止國人被迫從事詐騙行為，「增訂蒐集及提供人頭帳戶的罪行」，以及投資廣告實名制、下架機制，加強個資保護，完善法治通盤預防、阻止詐騙犯罪。

內政部長林右昌表示，165專線還有攔阻詐騙「圈存機制」，共圈存攔下3億2千萬、3465件。民眾若受騙匯款，立即打165專線，警方就能立即通知銀行，請銀行協助圈存民眾匯出的款項，即時攔阻，避免遭詐騙集團轉走。

165 反詐騙諮詢專線主管單位是刑事局預防科，駐地位在警政署保一總隊，61位警察同仁24小時輪班執行反詐勤務，去年接了40萬通電話。刑事局指出，目前積極推動「金融資料調閱暨聯防通報電子化平台」將節省金融資料調閱期間，另規劃「金融資料調閱小組」負責調閱、攔阻被害款項及分析案件，警方透過金流分析，即時發現潛在被害人，協助完成報案程序，減少民眾損害。