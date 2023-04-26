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這毒咖啡包印「廖老大」 警員看了不禁莞爾

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市保安大隊前天（24日）凌晨12時許，在中和執行路檢勤務時，發現1部轎車形跡可疑，攔下並盤查23歲范姓男駕駛，范男神色顯異、支吾其詞，警方在范男同意下檢視車內，就在排檔桿內發現一大袋印有「廖老大」字樣的毒咖啡包。

前天新北保大執行中和區路檢勤務，攔下范男所駕駛的車輛，由於他神情有異，警方盤查並獲同意搜索車內，並起獲36包印有「廖老大」字樣的毒咖啡包，警方想起之前甚囂塵上的紛擾，對於印上此字樣的毒咖啡包，不禁莞爾。詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將范男送辦。

警方呼籲，毒咖啡包包裝五花八門、繽紛奪目，更有不肖人士利用知名飲品偽包裝，意圖混淆民眾及警方視聽，造成民眾在不知情的狀況下，誤食摻有毒品的咖啡包。

警方提醒民眾對來路不明藥物或外觀吸晴糖果、巧克力、咖啡包、茶包、奶茶包等飲品，應提高警覺辨識，勿因一時放鬆戒心或好奇嘗試而染毒，造成身心危害。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北保大警在中和區查獲印有廖老大字樣的毒品咖啡包。記者李易昌／翻攝
新北保大警在中和區查獲印有廖老大字樣的毒品咖啡包。記者李易昌／翻攝
新北保大警在中和區查獲印有廖老大字樣的毒品咖啡包。記者李易昌／翻攝
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新北保大警在中和區查獲印有廖老大字樣的毒品咖啡包。記者李易昌／翻攝
新北保大警在中和區查獲印有廖老大字樣的毒品咖啡包。記者李易昌／翻攝

咖啡 毒品

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