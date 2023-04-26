快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居都沒聽見...淡水37歲男今凌晨開槍自轟 家裡找到2把槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區今天清晨發生37歲徐姓男子在家舉槍自戕身亡，他的母親下班回家發現兒子倒臥血泊中已經氣絕，猜測與失婚、失業加上情緒不穩有關。警方另在徐男房間衣櫃找到另1把改造手槍及子彈5顆。

據了解，56歲吳姓婦人今天清晨5時許，剛下班返回淡水區北新路住處，赫然發現37歲兒子倒臥血泊中，右手還握著1把手槍，嚇得連忙打119求救。救護人員通報警方同時趕抵，男子已經死亡，沒有送醫。

員警立刻封鎖現場，通知鑑識小組到場採證，初步勘查現場並無打鬥跡象，房屋門鎖未遭破壞，無入侵情形。死者槍傷，子彈由右側太陽穴進入，並未貫穿，身旁遺留1把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發的子彈，另於房間衣櫃找到1把改造手槍及子彈5顆。

據了解，徐姓男子有毒品、妨害自由、槍砲等刑案記錄，母親說他不久之前離婚，就搬到現址母子同住，他曾到工地打零工，最近1個月失業在家。母親猜測他可能因為失婚、失業加上情緒問題，才會想不開。

死者住處是8層樓雙拼電梯華廈的其中1戶3樓，左右隔壁為3層樓老舊公寓和相同型式的8樓大廈，開槍當時都沒鄰居聽見槍聲報案，直到母親返家發現他已經中槍死亡。警方後續將再調閱監視器、查訪鄰居調查詳情，並報請檢察官司法相驗，釐清案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

淡水區北新路民宅，今天上午傳出男子在家開槍，疑似自戕身亡。記者林昭彰／翻攝
淡水區北新路民宅，今天上午傳出男子在家開槍，疑似自戕身亡。記者林昭彰／翻攝

失業 淡水

延伸閱讀

淡水崁頂里防癌健康講座 讓長輩吃健康又防癌

又是誤闖！佛州送貨員迷路 被屋主開槍射擊

緝獲幫派互開槍尋仇涉案8人 侯友宜再赴新北刑大關切

黑幫互開槍起因是少年車手A水錢？弘仁會定調華山幫派臥底搞破壞

相關新聞

鄰居都沒聽見...淡水37歲男今凌晨開槍自轟 家裡找到2把槍

新北市淡水區今天清晨發生37歲徐姓男子在家舉槍自戕身亡，他的母親下班回家發現兒子倒臥血泊中已經氣絕，猜測與失婚、失業加上...

影／供毒給水房 台中毒犯太平鬧區租賃套房當毒品倉庫

刑事局電偵大隊去年底在潭子區破獲一處電信詐欺機房，查獲3名涉案人，其中還查獲毒品咖啡包，警方溯源，發現毒品是無業賴姓男子...

陳建仁、林右昌視察165反詐專線 去年接40萬通攔阻42億

行政院長陳建仁、內政部長林右昌，今上午視察「165反詐騙諮詢專線」，肯定165專線成立19年來不眠不休防詐，去年臨櫃攔阻...

這毒咖啡包印「廖老大」 警員看了不禁莞爾

新北市保安大隊前天（24日）凌晨12時許，在中和執行路檢勤務時，發現1部轎車形跡可疑，攔下並盤查23歲范姓男駕駛，范男神...

高雄情侶毒販轎車音箱藏毒品 警方溯源發現「一條龍」

翁姓女子與邱姓男友涉嫌販毒，高雄警方在汽車旅館查獲這對情侶，發現他們將毒品咖啡包藏在轎車音箱避人耳目，查出翁女批購毒品後...

槍藏舞獅頭 土城槍案計畫曝光

竹聯幫弘仁會與華山幫在雙北槍戰，檢警前晚展開緝捕行動，逮捕七名弘仁會成員與涉在弘仁會要角「鯨魚」座車裝ＧＰＳ的潘姓男子；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦