鄰居都沒聽見...淡水37歲男今凌晨開槍自轟 家裡找到2把槍

新北市淡水區今天清晨發生37歲徐姓男子在家舉槍自戕身亡，他的母親下班回家發現兒子倒臥血泊中已經氣絕，猜測與失婚、失業加上情緒不穩有關。警方另在徐男房間衣櫃找到另1把改造手槍及子彈5顆。

據了解，56歲吳姓婦人今天清晨5時許，剛下班返回淡水區北新路住處，赫然發現37歲兒子倒臥血泊中，右手還握著1把手槍，嚇得連忙打119求救。救護人員通報警方同時趕抵，男子已經死亡，沒有送醫。

員警立刻封鎖現場，通知鑑識小組到場採證，初步勘查現場並無打鬥跡象，房屋門鎖未遭破壞，無入侵情形。死者槍傷，子彈由右側太陽穴進入，並未貫穿，身旁遺留1把改造手槍及2顆空彈殼、2顆未擊發的子彈，另於房間衣櫃找到1把改造手槍及子彈5顆。

據了解，徐姓男子有毒品、妨害自由、槍砲等刑案記錄，母親說他不久之前離婚，就搬到現址母子同住，他曾到工地打零工，最近1個月失業在家。母親猜測他可能因為失婚、失業加上情緒問題，才會想不開。

死者住處是8層樓雙拼電梯華廈的其中1戶3樓，左右隔壁為3層樓老舊公寓和相同型式的8樓大廈，開槍當時都沒鄰居聽見槍聲報案，直到母親返家發現他已經中槍死亡。警方後續將再調閱監視器、查訪鄰居調查詳情，並報請檢察官司法相驗，釐清案情。