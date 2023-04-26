攜毒駕車飄異味辯稱燒肉味 台南2男遭逮送辦

台南市盧姓男子昨天駕車載著友人吳姓男子途經中西區，因停等紅燈違規遭攔查，兩人下車時飄出毒品異味，卻辯稱是剛吃完燒肉的碳烤味，仍被警方搜出毒品，依法送辦。

台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，21歲盧男昨天凌晨1時35分駕車載著20歲吳男途經中西區府前路、開山路口時，因停等紅燈超越停止線違規遭巡邏警員攔查，兩人也配合下車接受詢問。

不過，當盧男、吳男打開車門時，車內飄出毒品異味，兩人神情緊張，辯稱是剛吃完燒肉的碳烤味，警方不採信，不僅在副駕駛座下發現K盤，又在盧男隨身背包中起出22包毒品咖啡包。

警方將盧、吳兩人帶回警局偵訊，尿液都出現毒品反應，警方訊後依毒品罪嫌送辦，且將追查毒品來源。