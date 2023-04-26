攜毒駕車飄異味辯稱燒肉味 台南2男遭逮送辦
台南市盧姓男子昨天駕車載著友人吳姓男子途經中西區，因停等紅燈違規遭攔查，兩人下車時飄出毒品異味，卻辯稱是剛吃完燒肉的碳烤味，仍被警方搜出毒品，依法送辦。
台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，21歲盧男昨天凌晨1時35分駕車載著20歲吳男途經中西區府前路、開山路口時，因停等紅燈超越停止線違規遭巡邏警員攔查，兩人也配合下車接受詢問。
不過，當盧男、吳男打開車門時，車內飄出毒品異味，兩人神情緊張，辯稱是剛吃完燒肉的碳烤味，警方不採信，不僅在副駕駛座下發現K盤，又在盧男隨身背包中起出22包毒品咖啡包。
警方將盧、吳兩人帶回警局偵訊，尿液都出現毒品反應，警方訊後依毒品罪嫌送辦，且將追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言