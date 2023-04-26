高雄情侶毒販轎車音箱藏毒品 警方溯源發現「一條龍」
翁姓女子與邱姓男友涉嫌販毒，高雄警方在汽車旅館查獲這對情侶，發現他們將毒品咖啡包藏在轎車音箱避人耳目，查出翁女批購毒品後，找代工幫忙分裝毒品咖啡包、上網貼販毒訊息，由少年當「小蜜蜂」送毒品，員警驚稱，「簡直是一條龍經營」。
高雄市刑警大隊偵六隊查緝販毒案，發現有人在微信網路通訊軟體，貼上「急拋咖啡」等訊息，熟悉門路的人知道是賣毒品咖啡包訊息，下單後便有「小蜜蜂」把毒品送到指定交易地點，警方蒐證多時，才在高雄市鳳山區某汽車旅館，查獲翁姓女子（28歲）與邱姓男子（29歲）涉嫌販毒。
警方在翁女的轎車音箱，找出680包毒品咖啡包，又在翁女租處，搜出200多包毒品咖啡包及K他命。
警方查辦全案，後來才查出翁女涉嫌買進毒品咖啡包原料後，便找代工的楊姓女子（51歲）把住處當「毒品分裝場」，協助分裝毒品，另找張姓男子（28歲）負責在網路貼販毒訊息。3月底警方找到張的時候，發現他另涉恐嚇取財案，去年10月經橋頭地檢署在發布通緝。
後來警方追查負責送毒品的人，才查出周姓男子（18歲）與許姓、王姓2名少年，受雇當「小蜜蜂」角色，涉嫌幫翁女發送毒品。員警釐清翁女販毒結構，直稱「簡直是一條龍經營」。全案依違反毒品危害防制條例、少年事件處理法等罪嫌移送法辦。
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