白晝大清查69家當鋪 三重、蘆洲大動作掃蕩幫派場所

鑒於土城區的當鋪因黑道糾紛接連遭槍擊，新北市三重、蘆洲警分局今天下午同步擴大臨檢64家當鋪、撞球店、棋牌社、中古車行、宮廟等94處易與幫派掛勾場所，總計查獲各類違法案件共17件、16人。

這次清查重點是當鋪，包括三重地區45家，蘆洲、五股、八里地區24家，針對近3年曾變更轉讓經營者，查訪目前經營人員、店內常聚集人員、員工素行、門口停放車輛、有無非法放貸或幫派堂口介入經營、依規定收當登記，有無作為詐欺水房處所的可能，或集淪為招待所從事犯罪，逐一檢視過濾。

蘆洲警分局動員50名警力，本次專案勤務執行成效共查獲藥事法通緝1人、毒品通緝1人、詐欺通緝1人、持有毒品2件2人、持有毒品及竊盜1人，共計7件6人。