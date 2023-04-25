白晝大清查69家當鋪 三重、蘆洲大動作掃蕩幫派場所
鑒於土城區的當鋪因黑道糾紛接連遭槍擊，新北市三重、蘆洲警分局今天下午同步擴大臨檢64家當鋪、撞球店、棋牌社、中古車行、宮廟等94處易與幫派掛勾場所，總計查獲各類違法案件共17件、16人。
這次清查重點是當鋪，包括三重地區45家，蘆洲、五股、八里地區24家，針對近3年曾變更轉讓經營者，查訪目前經營人員、店內常聚集人員、員工素行、門口停放車輛、有無非法放貸或幫派堂口介入經營、依規定收當登記，有無作為詐欺水房處所的可能，或集淪為招待所從事犯罪，逐一檢視過濾。
蘆洲警分局動員50名警力，本次專案勤務執行成效共查獲藥事法通緝1人、毒品通緝1人、詐欺通緝1人、持有毒品2件2人、持有毒品及竊盜1人，共計7件6人。
三重警分局動員100名警力，同步掃蕩黑幫經常出入及易滋事處所，共查獲毒品案2件2人、通緝犯5件5人，公共危險2件2人、妨害安寧案1件1人，總計10件10人。
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