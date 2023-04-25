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2少女涉摩鐵毒趴暴斃遭棄屍 家屬認屍泣不成聲

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市新店區某摩鐵本周一（23日）發生2少女屍遭棄置樓梯間，警方逮補30歲裝潢工洪男，調查出2少女在「魚訊」群組認識洪男並相約開毒趴，但疑因吸毒過量暴斃，洪男棄屍落跑，今（25日）檢察官排定板橋殯儀館相驗遺體，2少女家屬確認死者身分後，均泣不成聲。

檢警今相驗2少女遺體，家屬到場也相繼走入解剖室，在確認2死者身分，陸續走出解剖室時皆泣不成聲，氣氛凝重，面對媒體都不發一語，詳細死因仍待釐清。

檢警調查，洪男平日為木工裝潢，單身的他時常透過「魚訊」群組約砲，日前他邀約分別為16歲、17歲的2少女到新店某摩鐵開毒趴，不料2少女食用完毒咖啡包後卻一覺不醒，洪男原想載走2人，但因搬不動作罷，將2人裹上床單後離去。

警方根據監視器畫面沿線追緝，追到桃園某摩鐵時，竟又看見他找了另名援交女開毒趴，當場將他制伏，並起獲與新店2少女屍命案現場的相同咖啡包等毒品，詢後依法送辦。

洪男隔天（24日）下午移送北檢複訊，法警採檢他毛髮檢驗，洪男向檢警供稱是2少女自備毒品，3人食用完後就昏睡，但隔天起床卻發現2人死亡，怕惹禍上身及被查到吸毒，加上搬不動2人遺體才棄屍逃離。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

家屬在解剖室外商討相關事宜。記者李易昌／翻攝
家屬在解剖室外商討相關事宜。記者李易昌／翻攝

摩鐵 毒趴

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