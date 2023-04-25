槍藏獅頭、電話通知動手、專人錄影…土城當鋪槍案計畫縝密

新北市土城當舖遭開51槍震撼全台，檢警大動作掃黑並持續追緝相關涉案人，昨第二波行動逮補負責藏槍、裝設GPS及開槍當天拍攝畫面等8人，警方持續追查幕後主使者，至於弘仁會「鯨魚」人仍在馬來西亞，刑事局仍不懈怠勸說他返台釐清案情。

警方表示，第二波行動逮補的22歲楊姓男子負責藏槍，19日晚上10點楊男先在蘆洲某輛車上取走改造衝鋒槍，隨後將槍藏在弘仁會位於板橋的宮廟據點倉庫中的獅頭內，接著17歲劉姓少年20日凌晨1時許，再前往取走槍。

劉姓少年取槍後仍原地等候約5至6小時，直到接到負責錄影的17歲李姓少年的電話，旋即前往土城當舖前，持改造衝鋒槍掃射當舖鐵門，過程中，李姓少年就在一旁側錄犯案過程，並PO上網路。

而將GPS裝設在弘仁會「鯨魚」座車的45歲潘男，警方清查他並未隸屬於弘仁會或華山幫，應是受人唆使裝設，以便讓華山幫追蹤「鯨魚」座車進而開槍報復。