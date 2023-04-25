身擁50隻蘇卡達象龜遭覬覦 男子深夜遭搶丟包虎頭山

張姓男子與陳姓男子合夥搶王姓男子象龜，今天被桃園地檢署依強盜罪起訴。記者陳俊智/翻攝 桃園一名張姓男子熱衷飼養烏龜，因交易得知王姓男子手上有大批蘇卡達象龜，竟與同好陳姓男子共謀搶「龜」，事後還將人丟包在深夜人煙罕至郊區；桃園地檢署偵辦此案，今依強盜罪嫌起訴張、陳2人。

檢警調查，張男（33歲）與陳男（23歲）都是飼養烏龜愛好者，曾與王男交易烏龜，2人去年8月共謀行搶，但王男做事謹慎，第一次陳男提出邀約未果，第二次由張男出面才將人約出。

張、陳2人佯稱要買50隻蘇卡達象龜，去年8月20日開車到王男住處交易，先以驗龜為由將烏龜全搬上車，再以轉賣為由，將象龜載往別處；王男因為尚未收到貨款，也坐在車前客座跟隨，結果半路就被張男持槍恐嚇不得反抗，最後丟包在桃園區虎頭山環保公園，手機也被對方奪取消除對話紀錄並棄置草叢。全案經警方獲報調查才告破。

檢警調查時，張、陳2人搶王男手機時遭遇反抗，為了逼對方就範，還噴辣椒水攻擊，而2人所使用的槍枝則是不具殺傷力的空氣槍，50隻象龜市價合計約6萬餘元，已交由王男領回。

偵訊時，張男否認行搶，辯稱雙方有交易糾紛，但他與陳男對話紀錄保留共謀細節，還說「後面我們隨便便宜出掉對分」等語，說法未被採信。