影／一批槍毒寄放朋友家？台中警衝台南抓人一箭雙雕

台中市刑大在去年間查緝槍毒案，在台南柳營查獲蘇姓男子持有槍、毒，蘇辯稱是單親爸爸，獨力扶養年幼女兒，槍毒是朋友的，警方再追來源，事隔三天後，查獲涉「寄放」槍、毒的蔡男，全案移送台南地檢署後，今依槍砲、毒品罪偵結，起訴蘇、蔡二人。

台中市刑大偵八隊在去年間偵辦一起槍毒案，去年7月間前往台南柳營的透天民宅搜索，當場查獲一把改造手槍、彈匣、90式子彈、霰彈式子彈等100餘發，還有二級毒品安非他命8包（重約200公克）、電子磅秤、手機1等贓證物，毒品市價初估約60萬元。

警方調查，涉嫌持有此批槍、毒的蘇姓男子（33歲）是名除草工人，還獨力育有一名讀中班的女兒，槍、毒如何取得？引發警方疑問。

蘇辯稱，此批槍、毒全是蔡姓友人（30歲）寄放，警方再根據蘇提供線索，查緝蔡男，不過蔡疑知道已被檢警鎖定，四處躲藏，經蒐證3天後，鎖定蔡男位置，持拘票前往台南新營的一家旅館，將蔡男查緝到案，另查扣少量安非他命等贓證物。

全案將蔡男移送台南地檢署後，檢方聲押獲准，經連月偵辦後，今偵結依槍砲、毒品等罪起訴二人。

台中市刑大隊呼籲，查緝非法槍械、毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。