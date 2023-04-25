新北土城當鋪51槍 再逮參與分工策畫弘仁會8人到案

新北市土城當鋪槍擊案震撼全台，檢警立刻展開掃除黑幫並持續追緝相關涉案人員，新北市警方第二波行動再逮弘仁會8人到案，也繼續深入追查幕後主使者。

土城當鋪日前遭連開51槍，檢警成立專案小組，昨在檢方指揮下，兵分多路前往新北市、台北市多地攻堅，緝獲李男、楊男等8人到案，更進一步查出，李男等人參與並分工當鋪槍擊案，昨聲請拘票、搜索票，同步掃蕩。

日前土城分局第一波掃蕩緝獲朱姓少年在內等3人到案，專案小組再由新北市刑大會同刑事局、板橋分局、海山分局、中和分局及台北市警局中山分局等單位進行第二波掃蕩，再逮弘仁會8人到案。