摩鐵毒趴涉害死2少女 法官裁定羈押禁見

洪姓男子涉嫌新店摩鐵兩名少女疑似吸毒致死棄屍案，檢察官複訊後已向法院聲押禁見，台北地院漏夜審理，今天凌晨裁准。記者蔣永佑／攝影 新北市新店一間摩鐵日前發生洪姓男子疑與2名未成年少女在房間開毒趴，2少女吸毒過量致死，洪棄屍後逃逸；檢警調閱監視器畫面，循線在桃園另間摩鐵逮捕洪男，依殺人、毒品及遺棄致死罪嫌聲請羈押禁見，台北地院漏夜審理，今天凌晨裁准。

洪男到案辯稱，跟2少女僅透過網路認識一周，昨凌晨相約開毒趴，但2少女施用毒品後卻突然沒動靜，他原想把2女搬上車，但因為搬不動，最後將2人裹著床單棄置樓梯間。

檢警初步研判，2少女不排除是吸毒過量致死，而洪男被捕時共處一處的傳播妹，警方也將對其檢驗有無毒品反應。

據了解，洪男被捕後，拒絕夜間偵訊，警方昨天訊問完畢後，將他移送台北地檢署複訊，檢察官偵辦認為洪犯重罪、有串證之虞、有逃亡事實，向法院聲請羈押禁見。