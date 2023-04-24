台男被柬埔寨黑幫逼簽12萬美元借條 大陸老闆持槍指頭威脅

柬埔寨拘禁關押台人又一樁，一名台灣男子到柬埔寨後，日前被迫簽下12萬美元借條，還被黑幫持槍指頭威脅還錢，所幸柬警據報趕到，13日將他救出。

柬中時報報導，台籍柯男向警方表示，去年6月12日，他從台灣搭機抵達金邊，隨後前往西港，在多家公司從事「電腦工作」，護照一直被沒收。今年4月6日，一名叫阿俊的男子約他到「新天地賭場」。抵達賭場時，他被帶到第七層樓，10餘人衝出來將他關進房間內。他被迫簽下12萬美元借條，隨後被禁錮。

他說，4月10日，一名中國老闆帶著10名小弟對他拳打腳踢，中國老闆把槍口對準他的頭部，威脅他付錢。4月12日，他向柬籍友人求助。4月13日，警方破門而入，將他救出。

西哈努克省警察局局長尊那林表示，警方在13日接獲報案後立刻展開調查，發現柯男在「新天地賭場」第七層樓的一間房間，他的一隻手被人用手銬拷在床邊。

尊那林表示，關著柯男的房間由兩名柬籍男子看守，警方在他們住的房間找到手銬、一把短槍和8枚子彈。隨後警方又在電梯內抓捕一名外號叫「寶哥」的中國籍男子。

落網的「寶哥」供稱，他只是按照老闆的指示做事。他將柯男關進房間，並允許柯男使用手機，以向外借錢，拿來還給公司。柯男被要求一天支付50美元。

警方報告指出，「新天地賭場」執照持有人為樂迪拉斯美。今年3月，他將賭場第二層至第九層出租給吳速強，後者又分租給一名中國男子Zuo Ben Fa。