新店摩鐵少女棄屍案 毒男昨被逮拒夜間偵訊…今遭聲押禁見

新北市新店一間摩鐵昨發生一名洪姓男子疑與2名未成年少女在房間開毒趴，結果2少女疑似吸毒過量致死，被洪男棄屍房內樓梯間，警方調閱監視器畫面，循線在桃園另間摩鐵逮捕洪男，稍早洪男已依殺人、毒品及遺棄致死罪嫌等移送台北地檢署，訊後檢察官已向法院聲請羈押禁見。

現年30歲的洪男辯稱，跟2少女僅透過網路認識一周，昨凌晨相約開毒趴，但2少女施用毒品後卻突然沒動靜，他原想把2女搬上車，但因為搬不動，最後將2人裹著床單棄置樓梯間。