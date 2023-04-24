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新店摩鐵少女棄屍案 毒男昨被逮拒夜間偵訊…今遭聲押禁見
新北市新店一間摩鐵昨發生一名洪姓男子疑與2名未成年少女在房間開毒趴，結果2少女疑似吸毒過量致死，被洪男棄屍房內樓梯間，警方調閱監視器畫面，循線在桃園另間摩鐵逮捕洪男，稍早洪男已依殺人、毒品及遺棄致死罪嫌等移送台北地檢署，訊後檢察官已向法院聲請羈押禁見。
現年30歲的洪男辯稱，跟2少女僅透過網路認識一周，昨凌晨相約開毒趴，但2少女施用毒品後卻突然沒動靜，他原想把2女搬上車，但因為搬不動，最後將2人裹著床單棄置樓梯間。
檢警初步研判，2少女不排除是吸毒過量致死，而洪男被捕時共處一處的傳播妹，警方也將對其檢驗有無毒品反應。由於洪男昨被捕後，拒絕夜間偵訊，警方今早訊問完畢後，將他移送北檢複訊。
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