馬祖海巡雷達再發現無名陸籍漁船 巡艇緝獲走私肉品
馬祖與大陸邊境日前查獲陸籍漁船走私漁獲，前日又在南竿海域查獲1艘陸籍無船名漁船疑似涉嫌走私畜產品，全案偵訊後依「懲治走私條例」、「動物傳染病防治條例」及「兩岸人民關係條例」移送連江地方檢察署偵辦。
馬祖海巡說明，艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊於4月22日晚間8時許執行勤務時，接獲海巡署第十一巡防區指揮部雷達通報發現可疑目標進入南竿海域，特勤突擊艇及3571艇立刻前往查處，並於南竿津沙南面發現一艘陸籍無名鐵殼船。
目前疫情雖有趨緩，但為避免防疫破口，執勤人員穿戴防疫裝備，運用優勢警力登檢控制該船，船上4名大陸船員體溫量測正常後發予口罩佩戴，但甲板上有大量不明貨物，疑為走私畜產品，於是將陸籍無名鐵殼船押返福澳港，進港後對4名船員快篩，檢測均為陰性。
馬祖海巡表示，連江地檢署檢察長黃元冠昨日召集馬祖海巡、偵防分署連江查緝隊、動植物檢疫防疫局基隆分局馬祖檢疫站、連江縣產業發展處於福澳港碼頭現場勘驗，查扣之走私畜產品總重約為44公噸，拆封檢視為牛肚肉品，另以外包裝所標示產地研判來源為巴西口蹄疫區及牛海綿狀腦病（狂牛症）疫區畜產品，由動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站清銷後採檢，並於4月24日發交連江縣產業發展處銷毀。
海巡署表示，本次查扣的陸船載有大量未經合格檢驗畜產品且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區，肉品如流入市面，除有害民眾身體健康外，恐將重創國內畜牧產業，對經濟發展造成影響，呼籲民眾若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，海巡署將立即派員處置。
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