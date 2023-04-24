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當舖第二度遭開3槍 15歲少年槍手稱「槍是國小時蝦皮買的」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

華山幫在新北市土城區的據點巨新當舖4月兩度被開槍。本月20日一名17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射引起關注後，警方又依據網路流傳片段再以車追人，查出10日也有15歲朱姓少年持改造槍朝當舖開三槍，他供稱是因之前在街頭發生互毆糾紛結怨，更稱槍是國小時在網上買的，新北地方法院少年法庭昨天裁定收容。

檢警調查，10日凌晨朱姓少年持槍，與另外三名少年共四人同乘一輛車，到巨新當舖開三槍後隨即逃逸。警方以車追人，22日帶回朱姓少年與負責錄影與把風的兩名共犯少年，開車的少年仍在追緝中。

據查證，朱姓少年向檢警供稱「槍是國小時在蝦皮（知名網購)上買來的」，還說自己改槍後就放在家裡，並稱是日前在街頭遇到對方發生互毆糾紛結怨，說法不被採信，少年法庭昨天審理後裁定開槍的朱姓少年、錄影的黃姓少年兩人收容，負責把風的鍾姓少年請回。

據悉，此次陸續發生的三起槍擊案與弘仁會及華山幫有關，也與日前被檢警查獲、在三蘆地區活躍的弘仁會24歲台日混血要角飯窪大輔有關。兩派人馬因許多糾紛積怨已久，更曾雙方持槍當面互嗆，在一次雙方因詐欺利益產生的糾紛後，弘仁會先在本月10日派小弟向巨新當舖開槍，引發後續兩起矚目槍擊案。

有其中一名涉案人供稱兩派人馬糾紛起源於一名綽號「阿翔」的少年，因積欠當舖百萬，透過關係投靠弘仁會擔任車手並暗槓贓款，但據悉，此一說法因已被另名事主推翻，說詞不被採信，檢警目前仍在持續調查中。

華山幫在新北市土城區的據點巨新當舖4月兩度被開槍。圖／聯合報系資料照
華山幫在新北市土城區的據點巨新當舖4月兩度被開槍。圖／聯合報系資料照

槍擊 蝦皮購物

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