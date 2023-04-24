快訊

生蚵全遭捲上岸…台南人「免費吃到飽」 專家評估與這原因有關

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

遮斷桿已放下！婦人騎車硬闖平交道 列車急煞司機「怒開窗」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

台鐵基隆車站上午才接獲恐嚇炸彈留言，要安裝8顆遙控炸彈；下午又有民眾留言聲稱，要在高雄往台北一列火車上，放置3顆遙控炸彈，限基隆地檢署2小時內釋放弘仁會成員，並歸還毒品，否則立即引爆炸彈。台鐵表示，立即通報鐵路警察局派遣警力檢視，目前均未發現可疑人事物。

上午11時16分，台鐵接獲恐攻資訊，有民眾留言將在基隆車站站區放置炸彈，上午11時30分鐵路警察局台北分局七堵派出所派員加強巡檢，並無發現異況，隨時留意後續情勢發展。

台鐵指出，今有旅客在旅諮系統留言表示，基隆車站南站某處安裝3顆遙控炸彈、基隆南站某間女廁所內安裝1顆遙控炸彈、基隆車站北站某處安裝3顆遙控炸彈、基隆車站北站男廁所內安裝1顆遙控炸彈，共計8顆遙控炸彈，並稱於今天下午3時25分，準時引爆，並且Facebook，Twitter，Tik Tok，Twitter同步直播。

另外，下午2時15分，台鐵客服中心也接獲通報，有位民眾在文字客服留言，稱已在高雄往台北一列火車上放置3顆遙控炸彈，限基隆地檢署2小時內釋放弘仁會成員，並且歸還毒品，否則立即引爆炸彈。

對此，台鐵表示，立即通報鐵路警察局派遣警力針對列車、車站月台、廁所及機房等逐一檢視，截至目前均未發現可疑人事物，鐵路警察將持續於現場執行安全維護工作，台鐵亦請各站、車提高警覺加強巡查，請民眾安心。

台鐵局今天接獲有人留言，在基隆車站安裝炸彈，鐵路警察下午派員到基隆站檢視及戒護。記者邱瑞杰／翻攝
台鐵局今天接獲有人留言，在基隆車站安裝炸彈，鐵路警察下午派員到基隆站檢視及戒護。記者邱瑞杰／翻攝

炸彈 基隆 台鐵

延伸閱讀

台鐵遭恐嚇「基隆火車站放8顆炸彈下午引爆」 鐵警應變戒護

基隆車站接獲恐攻資訊擬放炸彈 台鐵：加強巡檢

又是炸彈客？恐嚇信稱「在基隆火車站放炸彈」 警地毯式搜查

前女友另嫁他人…印度男製「炸彈賀禮」 新婚人夫家中拆禮慘炸死

相關新聞

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

台鐵基隆車站上午才接獲恐嚇炸彈留言，要安裝8顆遙控炸彈；下午又有民眾留言聲稱，要在高雄往台北一列火車上，放置3顆遙控炸彈...

台鐵遭恐嚇「基隆火車站放8顆炸彈下午引爆」 鐵警應變戒護

台鐵局旅客諮詢系統今天接獲有人留言，「3顆遙控炸彈已經安裝在基隆車站……下午3點25分準時引爆」，鐵路警察下午派員到基隆...

棄屍後再約援交妹打「最後一炮」 男被關前的心願未了

新北市新店一間摩鐵昨發生2少女陳屍樓梯間，警方追查後發現是施用毒品過量致死，除逮補同行的洪男外，也繼續追查毒品來源。

黑幫衝突互開槍 起因是車手A水錢？認對方派人搞破壞

竹聯幫弘仁會及華山幫因毒品、水錢等糾紛，雙方11天內互開共67槍，全台震撼！警政高層也下令掃蕩黑幫，要角紛紛出國避風頭，...

毒詐金源談不攏互開槍尋仇 警掃蕩黑幫！要角紛避風頭

新北市上周連兩天槍擊案，警方深入追查後發現，竹聯幫弘仁會及華山幫疑因「水錢」爆發糾紛，另也疑似牽扯日前毒品工廠被抄後的財...

基隆車站接獲恐攻資訊擬放炸彈 台鐵：加強巡檢

台鐵基隆火車站上午接獲恐攻資訊，台鐵證實上午11時16分，台鐵局旅客諮詢系統接獲旅客留言，將在基隆車站站區放置炸彈，立即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦