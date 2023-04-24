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台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」
台鐵基隆車站上午才接獲恐嚇炸彈留言，要安裝8顆遙控炸彈；下午又有民眾留言聲稱，要在高雄往台北一列火車上，放置3顆遙控炸彈，限基隆地檢署2小時內釋放弘仁會成員，並歸還毒品，否則立即引爆炸彈。台鐵表示，立即通報鐵路警察局派遣警力檢視，目前均未發現可疑人事物。
上午11時16分，台鐵接獲恐攻資訊，有民眾留言將在基隆車站站區放置炸彈，上午11時30分鐵路警察局台北分局七堵派出所派員加強巡檢，並無發現異況，隨時留意後續情勢發展。
台鐵指出，今有旅客在旅諮系統留言表示，基隆車站南站某處安裝3顆遙控炸彈、基隆南站某間女廁所內安裝1顆遙控炸彈、基隆車站北站某處安裝3顆遙控炸彈、基隆車站北站男廁所內安裝1顆遙控炸彈，共計8顆遙控炸彈，並稱於今天下午3時25分，準時引爆，並且Facebook，Twitter，Tik Tok，Twitter同步直播。
另外，下午2時15分，台鐵客服中心也接獲通報，有位民眾在文字客服留言，稱已在高雄往台北一列火車上放置3顆遙控炸彈，限基隆地檢署2小時內釋放弘仁會成員，並且歸還毒品，否則立即引爆炸彈。
對此，台鐵表示，立即通報鐵路警察局派遣警力針對列車、車站月台、廁所及機房等逐一檢視，截至目前均未發現可疑人事物，鐵路警察將持續於現場執行安全維護工作，台鐵亦請各站、車提高警覺加強巡查，請民眾安心。
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