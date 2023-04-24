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黑幫互開槍起因是少年車手A水錢？弘仁會定調華山幫派臥底搞破壞

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

竹聯幫弘仁會及華山幫因毒品、水錢等糾紛，雙方11天內互開共67槍，全台震撼！警政高層也下令掃蕩黑幫，要角紛紛出國避風頭，警方查出事件起點，是17歲少年「阿翔」向當鋪借款，但因還不出來投靠到弘仁會，卻又在當車手時A水錢，弘仁會認為阿翔是華山幫派來臥底搞破壞，衝突一觸即發。

警方表示，阿翔陸續向華山幫當鋪借了約1百萬，後來利滾利變成2百多萬，因還不出來，阿翔經友人介紹投靠弘仁會「鯨魚」，原想透過加入幫會賺錢還債，但又在當車手領款時，每次都私扣一些水錢進口袋，藉以還債。

不料A錢的事東窗事發，弘仁會認為是華山幫派他搞破壞，旋即在4月10日派少年槍手，前往土城當鋪開3槍，但被開槍的華山幫認為不關他們的事，雙方衝突炸裂，華山幫也反擊，19日從台北市一路狙擊「鯨魚」的座車到新北市。

20日弘仁會再度反擊，持改造衝鋒槍掃射當鋪51槍，警方介入後，雙方才暫時停火，雙方派出的槍手都主動投案，但相關幫派要角都在事發後紛紛四處避風頭，弘仁會「鯨魚」更在案發後立刻搭機飛往馬來西亞吉隆坡躲藏，華山幫的當鋪則也在警方緊盯下停業。

土城當鋪日前遭連開51槍，要角「鯨魚」出國避風頭。記者李易昌／翻攝
土城當鋪日前遭連開51槍，要角「鯨魚」出國避風頭。記者李易昌／翻攝
土城當鋪日前遭連開51槍，要角「鯨魚」出國避風頭。記者李易昌／翻攝
土城當鋪日前遭連開51槍，要角「鯨魚」出國避風頭。記者李易昌／翻攝

當鋪 幫派

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