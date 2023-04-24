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毒詐金源談不攏互開槍尋仇 警掃蕩黑幫！要角紛避風頭

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
新北市上周連兩天槍擊案，警方深入追查後發現，竹聯幫弘仁會及華山幫疑因「水錢」爆發糾紛，另也疑似牽扯日前毒品工廠被抄後的財損分攤不均，11天共開了67槍，震撼全台。

連續的槍擊案引起警政高層重視，據悉仁堂弘仁會與華山幫因雙方底下幫眾有一筆250萬內贓款帳目不明，日前在宜蘭、汐止共同經營的毒品工廠被抄後的財損分攤不清，雙方互相開槍報復。

4月10日弘仁會先派少年槍手，朝華山幫在土城開設的當舖兼招待所開3槍，之後19日華山幫也派出少年槍手，拿著改造及制式手槍，從台北一路追擊「鯨魚」座車Alphard休旅車到新北市，連開13槍。

弘仁會這次火大，隔天20日再派出少年槍手，持改造衝鋒槍掃射華山幫土城當鋪據點，連開51槍。

開槍畫面迅速在網路流傳，警政立即掃蕩黑幫，弘仁會及華山幫等要角紛紛躲藏，據了解疑似牽扯其中的弘仁會重要幹部、綽號「鯨魚」的林姓男子，已提前出國避風頭，最後蹤跡出現在馬來西亞吉隆坡。

檢警透過刑事局駐馬來西亞聯絡官以及相關管道，傳話要他返台說明釐清，如不配合，不排除用註銷護照的方式逼他回來接受調查。

黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
黑幫尋仇報復，當街開51槍的畫面在網路流傳，引起民眾關注，警政也隨之黑幫大掃蕩。記者李易昌／翻攝
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毒品 幫派

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