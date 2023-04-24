快訊

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

俄烏戰爭一年後 軍事雜誌分析這些後勤問題值得國軍反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2少女遭棄屍樓梯間 男竟另約傳播妹開毒趴！依遺棄致死罪送辦

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市新店一間摩鐵昨發生2未成年少女陳屍樓梯間，警方排除輕生的可能性，並調閱監視器畫面追查出30歲洪姓男子與2女同行，昨循線在桃園逮獲，扯的是，洪男被逮當下竟還跟另名傳播妹開毒趴，詢後依毒品、遺棄致死罪送辦。

男供稱跟2女認識才一周，昨凌晨相約開毒趴，但2女食用後卻突然沒動靜，他原想把2女搬上車，但因為搬不動，最後將2人裹著床單棄置樓梯間。

警方表示，2女不排除是吸毒過量致死，洪男在棄置2女遺體後，竟還約另名傳播妹到桃園摩鐵繼續開毒趴，在調閱監視器畫面循線將洪男逮補，另名傳播妹也會在檢驗有無毒品反應後，繼續偵辦。

洪男昨被逮捕後夜間停止訊問，今警方詢問完後依毒品、遺棄致死罪送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

洪男棄置2女遺體後，竟還約傳播妹到桃園繼續開毒趴。記者李易昌／翻攝
洪男棄置2女遺體後，竟還約傳播妹到桃園繼續開毒趴。記者李易昌／翻攝

毒品 毒趴

延伸閱讀

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 遭警逮個正著

帶2少女登記入住汽車旅館 新店雙屍命案「逃跑男房客」桃園落網

新店摩鐵少女雙屍命案 法醫高大成分析「2關鍵」曝可能死因

影／新店摩鐵命案兩女死者為未成年 疑開毒品趴用藥過量

相關新聞

2少女遭棄屍樓梯間 男竟另約傳播妹開毒趴！依遺棄致死罪送辦

新北市新店一間摩鐵昨發生2未成年少女陳屍樓梯間，警方排除輕生的可能性，並調閱監視器畫面追查出30歲洪姓男子與2女同行，昨...

影／毒犯擁槍藏高雄月世界 特警攻堅查獲百萬海洛因磚

台中市刑大在去年中旬獲報，林姓毒犯藏高雄月世界，持有槍、毒，經蒐證後出動特警前往山區鐵皮屋抓人，當場查獲市價百萬的海洛因...

積欠30萬賭債遭拘禁、押往銀行辦人頭帳戶 警盤查救出被害人

侯姓男子涉嫌替人討30萬賭債，押被害人到銀行辦人頭帳戶，幸好內湖警分局西湖派出所員警在銀行外盤查，被害人立即呼救「我被他...

88槍擊案關係人流連職業賭場 南警刨根掃蕩斷金流

台南學甲88槍擊案關係人蘇男，近來常流連1處藏匿在民宅的職業賭場，警見時機成熟，動員大批警力荷槍實彈破門，查獲蘇等25人...

摩鐵少女雙屍 同行男落網

新北市某汽車旅館昨驚傳雙屍命案，兩名未成年少女被床單包裹陳屍在樓梯間；警方四小時後逮捕一同投宿的卅歲洪姓男子，他竟和另一...

百萬糾紛 黑幫互轟 主謀皆出境

雙北黑幫火併開六十四槍，治安再現惡化，警方查出，竹聯幫弘仁會與華山幫因詐欺或地下匯兌有百萬元糾紛，雙方恩怨的「主謀」都已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦