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2少女遭棄屍樓梯間 男竟另約傳播妹開毒趴！依遺棄致死罪送辦
新北市新店一間摩鐵昨發生2未成年少女陳屍樓梯間，警方排除輕生的可能性，並調閱監視器畫面追查出30歲洪姓男子與2女同行，昨循線在桃園逮獲，扯的是，洪男被逮當下竟還跟另名傳播妹開毒趴，詢後依毒品、遺棄致死罪送辦。
男供稱跟2女認識才一周，昨凌晨相約開毒趴，但2女食用後卻突然沒動靜，他原想把2女搬上車，但因為搬不動，最後將2人裹著床單棄置樓梯間。
警方表示，2女不排除是吸毒過量致死，洪男在棄置2女遺體後，竟還約另名傳播妹到桃園摩鐵繼續開毒趴，在調閱監視器畫面循線將洪男逮補，另名傳播妹也會在檢驗有無毒品反應後，繼續偵辦。
洪男昨被逮捕後夜間停止訊問，今警方詢問完後依毒品、遺棄致死罪送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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