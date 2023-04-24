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積欠30萬賭債遭拘禁、押往銀行辦人頭帳戶 警盤查救出被害人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

侯姓男子涉嫌替人討30萬賭債，押被害人到銀行辦人頭帳戶，幸好內湖警分局西湖派出所員警在銀行外盤查，被害人立即呼救「我被他押著！」警方隨即救出遭拘禁的被害人、逮捕侯男，並循線在新北永和區查獲黃姓、林姓犯嫌，查扣折疊刀、空氣槍、毒品等，全案依法送辦，並持續追緝幕後共犯。

內湖分局指出，今年3月27日西湖派出所員警執勤時發現，車輛可疑上前盤查，不料後座乘客大聲呼救，「我被他押著！」員警怒斥侯姓駕駛（29歲）「這台車是你的，他（乘客）跟我說被要押去辦貸款，不是辦保險，這種情況下，能讓你離開嗎？」將人帶回派出所釐清案情。

警方查證後發現，被害人積欠賭債30萬元，遭犯嫌涉拘禁在新北永和某短期出租套房，還被帶到銀行要辦理人頭帳戶，因少帶證件沒辦成，一離開銀行隨即遭警方盤查。當日與新北市警局永和分局組共組專案小組，警方前往永和逮捕黃（20歲）、林（32歲）2名犯嫌，當場起獲折疊刀、空氣槍及毒品安非他命等不法證物。全案依妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後黃2萬元交保，林、侯各1萬元交保，並擴大溯源相關共犯。

內湖分局呼籲，民眾如遇有債務糾紛，務必尋求正當管道追償，而非以暴力等不法手段作為追討，免得錢還未追償到，卻官司纏身得不償失。民眾或身邊親友遭受不法侵害，應立即向警察機關尋求協助或撥打110報案。

後座乘客大聲呼救，員警制止駕駛離去。記者蕭雅娟／翻攝
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警方將犯嫌3人依妨害自由及詐欺等罪移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
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被害人遭押往銀行辦人頭帳戶，員警當場逮捕駕駛。記者蕭雅娟／翻攝
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警方在永和某套房查獲折疊刀、空氣槍及毒品等證物。記者蕭雅娟／翻攝
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