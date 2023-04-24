88槍擊案關係人流連職業賭場 南警刨根掃蕩斷金流

台南學甲88槍擊案關係人蘇男，近來常流連1處藏匿在民宅的職業賭場，警見時機成熟，動員大批警力荷槍實彈破門，查獲蘇等25人，查扣賭資、天九牌等，依賭博罪嫌送辦、裁罰。

台南市警方日前偵辦學甲88槍擊案時，發現通緝中已落網的槍擊案主嫌洪政軍（綽號紅龜仔）槍擊當天疑由小弟蘇男接送，列為槍擊案關係人，蘇與洪同涉2014台南新化斷掌案。

警方日來監控發現，蘇某常出入台南學甲建國路一處民宅，經查現場白天為佛像雕刻店，入夜轉為職業賭場，常有不特定人士聚賭。

經台南市刑大、學甲、新營警分局及保安警察大隊共組專案小組，見時機成熟，23日凌晨3時許持搜索票荷槍實彈破門，當場查獲黃姓莊家、把風、載客司機及蘇姓賭客等共25人，查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資4萬8300元等。