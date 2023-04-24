影／毒犯擁槍藏高雄月世界 特警攻堅查獲百萬海洛因磚

台中市刑大在去年中旬獲報，林姓毒犯藏高雄月世界，持有槍、毒，經蒐證後出動特警前往山區鐵皮屋抓人，當場查獲市價百萬的海洛因磚等毒品，以及改造手槍等贓證物，查獲毒品市價超過170萬元，全案移送橋頭地檢署後，檢方聲押獲准，經檢方偵結，近日已依毒品罪起訴。

台中市刑大偵八隊、偵二隊、第五警分局在去年7月間接獲情資，林姓男子（55歲）涉嫌持有槍、毒，全案報請橋頭地檢署指揮後，展開偵辦，發現林男在高雄有販毒情事且擁槍自重，藏身在有「惡地」景觀的月世界山區一處鐵皮屋內，該地位處偏僻山谷，林男以此為據點，持續從事販毒。

專案小組去年收網抓人時，趁深夜進行突擊查緝，屋內林等涉案人十分慌亂、四處逃竄，但已被警力團團包圍，林男與屋內共犯，逃竄到廁所藏匿，警方逮捕到案，共緝獲林等5名犯嫌，現場起獲一級毒品雙獅牌海洛因磚1塊、散裝海洛因、二級毒品安非他命，合計近600公克，海洛因磚市價已破百萬，加上其他毒品，初估市價超過170萬元。

另外還改造手槍1把、子彈15顆、行動電話4支、現金33萬餘元等贓證物，全案移送橋頭地方檢察署偵辦，近日檢察官偵結後，以槍砲、毒品等罪起訴林。