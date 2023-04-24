新店摩鐵雙屍案 涉案男子與死者僅相識約1週

中央社／ 新北23日電

新北市新店區某汽車旅館房務人員赫見2少女交疊死在樓梯台階上。警方獲報在桃園某汽車旅館逮捕涉案洪男時，初步了解，兩少女與洪男相識僅約1週，卻疑因吸毒喪命。

新店警分局以訊息說明，指今天上午11時許接獲報案，新北市新店區寶橋路某汽車旅館房務人員發現有房客未退房，入屋內察看後在樓梯間發現2具以床單包裹、交疊著的女性死者。

警方表示，除成立專案小組展開偵辦，也封鎖現場進行採證，未發現遺書，但有發現毒咖啡包及愷他命粉末等毒品。死者是未成年少女，年齡分別是17歲與16歲。確實死因仍待檢方解剖相驗釐清。

警方指出，經調閱監視器及過濾房客名單，鎖定今晨5時許開車載2少女入住，之後自行離去的30歲洪姓男子，今天下午3時在桃園某汽車旅館將洪男逮捕到案，帶回分局製作筆錄。

警方當時在房間內發現1名李姓女子，疑似洪男入住桃園某汽車旅館時，竟涉嫌又在網路上相約李女到房間開毒趴，警方現場發現9包毒咖啡包及微量愷他命粉末，李女被帶回警局偵訊，另案依毒品罪嫌送辦。

警方初步了解，洪男跟兩名死者認識約1週，今天凌晨相約去汽旅開毒趴，沒想到兩女食用毒品後突然沒動靜，洪男一時不知該怎麼辦，於是將兩女搬到房間旁的樓梯間並開車逃離現場。由於夜間停止偵訊，警方後續將擴大偵辦，以釐清案情。

汽車旅館 房間

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