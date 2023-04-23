侯友宜越洋下令掃黑影片挨批 新北：惡意曲解

新北市土城某當鋪遭槍擊，當時出訪新加坡的新北市長侯友宜指揮掃黑錄影畫面曝光，立委鄭運鵬質疑洩漏偵辦手段，在扯警方後腿。新北市府回應，惡意曲解，才是扯台灣治安後腿。

新北市近日在11天內發生共開67槍的槍擊案，包括10日土城區的當舖遭開3槍；19日由台北市一路追到新北市飛車追逐槍擊案，共射擊13槍後，槍手向警方投案；20日再發生土城某當舖遭人連開51槍，槍手事後向警方投案等治安事件。

警政署長黃明昭昨天到新北市警察局土城分局開會，會後接受媒體聯訪表示，這應該是竹聯幫弘仁會與華山幫有糾紛而引發的槍擊事件。

媒體當時追問，對於弘仁會及華山幫大哥都已出境傳聞的看法。對此，黃明昭表示，無論天涯海角，警方絕對有能力繩之以法。

新北市土城區20日發生槍擊事件，新北市政府釋出正出訪新加坡的侯友宜接獲通報後立即致電新北市警察局長廖訓誠要求當晚持續掃蕩、立即壓制犯罪、不容任何歹徒在新北囂張的錄影畫面。

民進黨籍立委鄭運鵬日前在臉書（Facebook）貼文指出，侯友宜打電話給新北市警察局交辦任務無可厚非，但錄影公布，這是在提醒黑道這幾天要乖乖躲起來，這不是在辦案，這是在洩漏偵辦手段，在扯警方後腿。

鄭運鵬指出，「在法治國家發生這種行為，侯友宜的警官背景一定會被懷疑是無間道」。

對此，新北市政府副發言人羅婉庭今天回應表示，市府展現打擊犯罪的決心，有心人士竟因政治目的刻意、惡意曲解，這才叫做扯台灣治安的後腿。