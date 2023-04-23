快訊

日眾議員補選 岸信夫子、安倍夫人背書年輕議員當選

五大皆空困境／壓力大、薪資一般 急診住院醫招募不順

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 被逮個正著

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 遭警逮個正著

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天驚傳汽車旅館雙屍命案，兩名女死者均是未成年少女，疑開毒品轟趴用藥過量致死，開車一同前往的房客洪男落跑4小時後，在桃園摩鐵落網，沒想到他竟又找另一個年輕妹一起施用毒品咖啡包。兩名女死者在檢警會同法醫今到汽車旅館相驗，初步排除有外力介入，但確實死因將擇期解剖來進一步確認。

「我需要壓壓驚。」新北警方今天下午3時許，在桃園市一間汽車旅館逮捕30歲洪男到案，沒想到他又找來一名21歲女子一起施用毒品咖啡包，被警方逮個正著，現場起獲9包毒咖啡包、K他命等物，警方將人押返新北警局。

據了解，洪男與2名未成女死者透過網路交友軟體才認識大約一個禮拜，相約今天凌晨見面，一起到新店區寶橋路汽車旅館開毒品轟趴，沒想到2女施用毒品後，竟躺在床上失去呼吸心跳，叫都叫不醒，嚇得他不曉得如何是好，又害怕被發現吸毒，情急之下才將兩人以床單包起，想一起搬到車上，但移至樓梯間，因實在已經沒力，又耽心有毒品被警方查獲，乾脆直接開車逃離現場。

警方今天因夜間停止偵訊，對洪男的毒品來源、案發經過為何，將在明天一早繼續展開訊問，釐清詳細命案發生原因。

新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量致死，台北地檢署檢察官今天下午會同法醫到汽車旅館相驗後，將擇期解剖確定死因。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量致死，台北地檢署檢察官今天下午會同法醫到汽車旅館相驗後，將擇期解剖確定死因。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量，與兩死者一同入住的洪姓男子今天上午獨自駕車離去，警方以車追人，今天下午在桃園查獲到案。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量，與兩死者一同入住的洪姓男子今天上午獨自駕車離去，警方以車追人，今天下午在桃園查獲到案。記者王長鼎／翻攝

毒品 汽車旅館 命案 房客

延伸閱讀

首梯女性教召人員 5月8日桃園八德戰術位置報到

帶2少女登記入住汽車旅館 新店雙屍命案「逃跑男房客」桃園落網

桃園八德家長養小孩毋免驚 北青桃寶館今日開幕

桃園桐花季五月雪來了 賞桐5條小旅行竟秒殺額滿

相關新聞

帶2少女登記入住汽車旅館 新店雙屍命案「逃跑男房客」桃園落網

新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量致死，涉嫌遺棄二人駕車跳跑的洪姓男子，...

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 遭警逮個正著

新北市今天驚傳汽車旅館雙屍命案，兩名女死者均是未成年少女，疑開毒品轟趴用藥過量致死，開車一同前往的房客洪男落跑4小時後，...

陸船舢舨越界載運漁獲117公斤 馬祖海巡攔檢阻止並移送

外島走私問題持續引發關注，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪...

當舖2度挨槍 2少年槍手和1共犯開庭結果出爐

竹聯幫弘仁會17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，連轟新北市土城一間當舖槍，事後網路有畫面流出，顯示該當舖在本月10日早被開槍警告...

放寬警察與特定人士接觸報備有用？ 僅暴露對幫派的束手無策

從年初黑幫誇張春酒宴到日前的土城當鋪兩度遭槍擊案，逼得警政署宣布要放寬警察與特定人士接觸交往的報備程序，看似彈性的作法，其實已暴露當前警界面對幫派犯罪的束手無策，13年前的「警察人員與特定對象接觸交往規定」緊箍咒，所帶來的後患近年暴露無遺，縱使現在放寬規定，黑白兩道「交培」可不是一天兩天的事，更重要的是，現在的警察，還保有早年辦案的熱忱嗎？...

徹夜未歸兒車停路邊 媽媽出門看到人在車內已死亡

基隆市陳姓男子昨天出門後一夜未歸，他的媽媽今天中午出門時，在住家附近路旁看見兒子的車，拍打車身，見他沒回應報案。消防員到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦