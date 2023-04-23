新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 遭警逮個正著

新北市今天驚傳汽車旅館雙屍命案，兩名女死者均是未成年少女，疑開毒品轟趴用藥過量致死，開車一同前往的房客洪男落跑4小時後，在桃園摩鐵落網，沒想到他竟又找另一個年輕妹一起施用毒品咖啡包。兩名女死者在檢警會同法醫今到汽車旅館相驗，初步排除有外力介入，但確實死因將擇期解剖來進一步確認。

「我需要壓壓驚。」新北警方今天下午3時許，在桃園市一間汽車旅館逮捕30歲洪男到案，沒想到他又找來一名21歲女子一起施用毒品咖啡包，被警方逮個正著，現場起獲9包毒咖啡包、K他命等物，警方將人押返新北警局。

據了解，洪男與2名未成女死者透過網路交友軟體才認識大約一個禮拜，相約今天凌晨見面，一起到新店區寶橋路汽車旅館開毒品轟趴，沒想到2女施用毒品後，竟躺在床上失去呼吸心跳，叫都叫不醒，嚇得他不曉得如何是好，又害怕被發現吸毒，情急之下才將兩人以床單包起，想一起搬到車上，但移至樓梯間，因實在已經沒力，又耽心有毒品被警方查獲，乾脆直接開車逃離現場。

警方今天因夜間停止偵訊，對洪男的毒品來源、案發經過為何，將在明天一早繼續展開訊問，釐清詳細命案發生原因。