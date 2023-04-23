快訊

郭台銘深入綠色大本營 談民眾最想要的六個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船舢舨越界載運漁獲117公斤 馬祖海巡攔檢阻止並移送

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連江即時報導

外島走私問題持續引發關注，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲117公斤，全案依法偵辦，為避免產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施。

馬祖海巡說明，19日下午調度馬祖海巡隊及特勤隊前往南竿海域查緝外切目標，該隊立即指派10072艇及2艘特勤突擊艇前往查處，並以雷達鎖定監控可疑目標，下午4時多抵達通報海域發現陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲，海巡艇以優勢警力登檢陸船，檢視船上載有大批疑似自本國籍漁船接駁漁獲117公斤，未於船上發現豬肉製品。

全員先行消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備（配戴口罩、手套、護目鏡及防護衣），嚴謹做好所有防疫措施， 特勤突擊艇旋即將陸船先行押返南竿福沃港人船消毒，並偵訊調查2名陸籍船員，後依入出國及移民法及兩岸人民關係條例移送連江地檢署，並依海關緝私條例函送基隆關偵辦。

海巡署表示，秉持維護國境安全、保障國人健康，持續強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口；呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供
海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲大陸漁船走私。圖／馬祖海巡提供

海巡署 馬祖 走私

延伸閱讀

影／ 新造100噸巡防艇加入 馬祖海巡值勤如虎添翼

倒數2天！ 桃園30年老店「閩東小館」熄燈　紅糟鰻、魚麵、炒佛手成追憶

海洋污染防治及海巡器械使用修正草案初審過關 管碧玲：殺氣重一點

立院初審海巡機關器械條例 危及生命安全得用槍械射擊

相關新聞

當舖2度挨槍 2少年槍手和1共犯開庭結果出爐

竹聯幫弘仁會17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，連轟新北市土城一間當舖槍，事後網路有畫面流出，顯示該當舖在本月10日早被開槍警告...

陸船舢舨越界載運漁獲117公斤 馬祖海巡攔檢阻止並移送

外島走私問題持續引發關注，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪...

帶2少女登記入住汽車旅館 新店雙屍命案「逃跑男房客」桃園落網

新北市新店區一間汽車旅館今天發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量致死，涉嫌遺棄二人駕車跳跑的洪姓男子，...

放寬警察與特定人士接觸報備有用？ 僅暴露對幫派的束手無策

從年初黑幫誇張春酒宴到日前的土城當鋪兩度遭槍擊案，逼得警政署宣布要放寬警察與特定人士接觸交往的報備程序，看似彈性的作法，其實已暴露當前警界面對幫派犯罪的束手無策，13年前的「警察人員與特定對象接觸交往規定」緊箍咒，所帶來的後患近年暴露無遺，縱使現在放寬規定，黑白兩道「交培」可不是一天兩天的事，更重要的是，現在的警察，還保有早年辦案的熱忱嗎？...

徹夜未歸兒車停路邊 媽媽出門看到人在車內已死亡

基隆市陳姓男子昨天出門後一夜未歸，他的媽媽今天中午出門時，在住家附近路旁看見兒子的車，拍打車身，見他沒回應報案。消防員到...

不滿三天兩頭騷擾女友 樹林10+5街頭互砍 4人濺血送醫

新北市近日疑因黑道教唆未成年人開槍鬧得沸沸揚揚，樹林區今天凌晨又有2派年輕人自稱感情糾紛，共15人分持刀械、棍棒在樹人家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦