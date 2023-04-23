陸船舢舨越界載運漁獲117公斤 馬祖海巡攔檢阻止並移送

外島走私問題持續引發關注，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部日前指揮艦隊分署第十（馬祖）海巡隊及偵防分署特勤隊共同打擊犯罪，在南竿海域查獲陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲117公斤，全案依法偵辦，為避免產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施。

馬祖海巡說明，19日下午調度馬祖海巡隊及特勤隊前往南竿海域查緝外切目標，該隊立即指派10072艇及2艘特勤突擊艇前往查處，並以雷達鎖定監控可疑目標，下午4時多抵達通報海域發現陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲，海巡艇以優勢警力登檢陸船，檢視船上載有大批疑似自本國籍漁船接駁漁獲117公斤，未於船上發現豬肉製品。

全員先行消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備（配戴口罩、手套、護目鏡及防護衣），嚴謹做好所有防疫措施， 特勤突擊艇旋即將陸船先行押返南竿福沃港人船消毒，並偵訊調查2名陸籍船員，後依入出國及移民法及兩岸人民關係條例移送連江地檢署，並依海關緝私條例函送基隆關偵辦。

海巡署表示，秉持維護國境安全、保障國人健康，持續強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口；呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。