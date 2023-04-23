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徹夜未歸兒車停路邊 媽媽出門看到人在車內已死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子昨天出門後一夜未歸，他的媽媽今天中午出門時，在住家附近路旁看見兒子的車，拍打車身，見他沒回應報案。消防員到場破窗救人，發現已經死亡。警方到場採證調查，在車內找到2小包安非他命毒品，報請檢方相驗釐清死因。

基隆市警局勤務指揮中心110專線今午接獲報案，七堵區自治街、開元路口附近有人在車內駕駛座，疑有狀況，需要警方協助。

警三分局員警到場後，陳母表示車內的人是她的兒子，昨天出門後沒回家，中午看到車，發現人在裡面。警員拍打車窗，見40多歲陳男未回應，通知消防人員到場破窗，發現死者四肢僵硬，明顯死亡。

警方封鎖現場調查，在車內找到2小包安非他命，但沒有吸食器或是針筒，排除陳男有在車內施用毒品引發意外，有可能是身體不適，停在路旁休息時出意外，已報請檢察官相驗釐清死因。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

基隆市陳姓男子今午被他的媽媽發現在車內，似無意識。消防員破窗救人，發現已經死亡，警方封鎖現場調查。圖／讀者提供
基隆市陳姓男子今午被他的媽媽發現在車內，似無意識。消防員破窗救人，發現已經死亡，警方封鎖現場調查。圖／讀者提供
基隆市陳姓男子今午被他的媽媽發現在車內，似無意識。消防員破窗救人，發現已經死亡，警方封鎖現場調查。圖／讀者提供
基隆市陳姓男子今午被他的媽媽發現在車內，似無意識。消防員破窗救人，發現已經死亡，警方封鎖現場調查。圖／讀者提供

毒品 基隆 兒子

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