不滿三天兩頭騷擾女友 樹林10+5街頭互砍 4人濺血送醫

新北市近日疑因黑道教唆未成年人開槍鬧得沸沸揚揚，樹林區今天凌晨又有2派年輕人自稱感情糾紛，共15人分持刀械、棍棒在樹人家商校門附近鬥毆互砍，警方獲報趕抵只剩3人受傷留在現場，後續循線將所有人追查到案，依法究辦。

雙方主嫌落網後供稱彼此認識，19歲鄒姓男子供稱，因為不滿20歲蔡姓男子「經常性騷擾」他的女友，互約今天凌晨0時至樹林區大安路、樹人街口的樹人家商附近「輸贏」。

當時甲方有蔡男等10人，乙方鄒男這邊只有5人到場，仇家見面隨即引發衝突，有人亮出刀、棍互砍，直到有人濺血倒地，雙方一哄而散。樹林警分局獲報後出動快打警隊趕抵，已經沒有打架情事，但地面有很多血跡。