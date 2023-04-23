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不滿三天兩頭騷擾女友 樹林10+5街頭互砍 4人濺血送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市近日疑因黑道教唆未成年人開槍鬧得沸沸揚揚，樹林區今天凌晨又有2派年輕人自稱感情糾紛，共15人分持刀械、棍棒在樹人家商校門附近鬥毆互砍，警方獲報趕抵只剩3人受傷留在現場，後續循線將所有人追查到案，依法究辦。

雙方主嫌落網後供稱彼此認識，19歲鄒姓男子供稱，因為不滿20歲蔡姓男子「經常性騷擾」他的女友，互約今天凌晨0時至樹林區大安路、樹人街口的樹人家商附近「輸贏」。

當時甲方有蔡男等10人，乙方鄒男這邊只有5人到場，仇家見面隨即引發衝突，有人亮出刀、棍互砍，直到有人濺血倒地，雙方一哄而散。樹林警分局獲報後出動快打警隊趕抵，已經沒有打架情事，但地面有很多血跡。

警方先協助甲方3名受傷的人送至樹林仁愛醫院，乙方1人受傷已先行至板橋亞東醫院，後續啟動調查將所有人逮捕歸案，警方表示這群人都沒有幫派背景，警詢後依殺人未遂、妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

15名年輕人在樹林區樹人家商校門附近鬥毆，分持刀棍砍到有人濺血倒地，一哄而散四處竄逃。記者林昭彰／翻攝
15名年輕人在樹林區樹人家商校門附近鬥毆，分持刀棍砍到有人濺血倒地，一哄而散四處竄逃。記者林昭彰／翻攝
15名年輕人在樹林區樹人家商校門附近鬥毆，打到有人倒地，仍被持續揮舞刀棍攻擊。記者林昭彰／翻攝
15名年輕人在樹林區樹人家商校門附近鬥毆，打到有人倒地，仍被持續揮舞刀棍攻擊。記者林昭彰／翻攝

樹人 鬥毆

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