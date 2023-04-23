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金融卡置火車站置物櫃 不法獲利215萬...2嫌遭收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾姓男子是詐騙集團幹部，在網上散佈貸款廣告吸引被害人上門，倪姓男子因急需10萬元貸款需求，誤信話術，將名下所有8張金融卡片、密碼放到台鐵火車站置物櫃，以為很快就有10萬元得以周轉，孰料發現帳戶有多筆不明款項進出，認定有異報警。鐵路警察經數日蒐證，日前持票逮捕曾男等3人，警詢後送辦，曾男等2人遭羈押禁見。

鐵路警察3月初獲報，倪男（50歲）稱在網路上看到貸款廣告資訊，因想貸款10萬元周轉，跟對方聯繫，依對方指示將8張金融卡、密碼放在七堵火車站置物櫃，沒想到不僅遲遲領不到貸款，還發現帳戶有多筆異常金流進出，請求警方協助。

警方認定是詐騙，立刻調閱監視器畫面積極偵辦，發現曾男（19歲）和陳男（19歲）涉嫌重大，循線追緝2人行蹤，經蒐證多日，4月17日持拘票、搜索票南下雲林逮人，一舉逮獲曾男、陳男，以及屋內一名少年。

警方在場查扣金融卡18張、作案用手機2支、犯案衣著、背包、包裹箱、取貨單3張等證物，初步調查，曾男、陳男是詐團取卡幹部，一個月下來，共詐騙29人、不法獲利至少215萬元，警詢後依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送基隆地檢署，少年則依照少事法移送基隆地院。檢察官複訊後聲押曾男、陳男獲准；少年部分法官無保請回。

鐵路警察局呼籲，民眾切勿輕信來路不明的借貸管道，不要擅自將存摺、金融卡等個人帳戶交付他人，以免成為詐欺集團共犯，若民眾有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

曾姓男子在七堵火車站置物櫃取卡畫面。記者翁至成／翻攝
曾姓男子在七堵火車站置物櫃取卡畫面。記者翁至成／翻攝
曾男、陳男是詐騙集團幹部，日前遭鐵路警察拘提到案，警詢後依詐欺、組織等罪嫌送辦，檢方複訊聲押2人，法官裁准。記者翁至成／翻攝
曾男、陳男是詐騙集團幹部，日前遭鐵路警察拘提到案，警詢後依詐欺、組織等罪嫌送辦，檢方複訊聲押2人，法官裁准。記者翁至成／翻攝
警方在場查扣金融卡18張、作案用手機2支、犯案衣著、背包、包裹箱、取貨單3張等證物。記者翁至成／翻攝
警方在場查扣金融卡18張、作案用手機2支、犯案衣著、背包、包裹箱、取貨單3張等證物。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 警察 火車站

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