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假冒吳淡如搞投資詐騙 警破18歲車手集團 不法獲利5千萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局士林分局破獲假冒藝人吳淡如的假投資詐騙，查獲18歲車手集團，27歲酒店經紀張姓男子，涉吸收剛成年的男子當車手，假扮外派專員向被害人面交收款。全案警方循線追查被害人10多人，不法所得至少5千萬元，查獲車手4人，全案依組織犯罪、詐欺等罪嫌，移送法辦，並持續追捕相關共犯。

警方追查，詐團今年1月成立，涉偽冒知名藝人網路介紹投資理財，吸引被害人加入Line投資群組購買未上市股票實施詐騙，並透過Telegram、Ig專，主打「偏門工作、賺錢要高調」召募甫滿18歲、無刑案前科的年輕人、大學生，與被害人面交收款，犯罪時間迄今被害人10多人，不法獲利至少5千萬元。

被害人許姓市民，今年1月間在YouTube 點擊知名藝人吳淡如介紹投資理財廣告短片，誤信詐騙集團話術，加入投資群組，並下載「鋐霖投資APP」，今年3月7日至23日間共匯款6次，並和少年車手假冒的投資外派專員面1次，共計交付高達1420萬元，用以購買未上市股票，最後因無法取出獲利款項驚覺遭騙報案。

士林分局指出，全案報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並與被害人配合與詐團成員周旋，日前在陽明山佈署、埋伏蒐證，拘提正準備面交的收水車手張男等4人，並查扣賓士CLS550、假證件、收款手機、假冒之公司章戳等證物。

警方查獲把風監控的張男，白天當收水車手幹部，晚上是酒店經紀人，旗下有均18歲的錢姓、蘇姓、鄒姓3名車手，均剛成年，每次面交收款可獲3千至5千報酬。警方拘提張等4人到案，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪移送法辦，並繼續追查詐團共犯。

士林分局指出，分局長黃水願在今年3月自行規劃辦理「士林分局查緝車手專案」，拘提機(水)房2案7名、查獲詐欺車手現行犯4名、拘提車手2名，查扣不法所得共416萬元，警方將持續打擊詐欺犯罪，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。

警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手出入開名車，查扣賓士CLS550。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手出入開名車，查扣賓士CLS550。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元，查扣假冒之公司章戳等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元，查扣假冒之公司章戳等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元。記者蕭雅娟／翻攝
警方破獲18歲車手集團，車手假冒投資外派專員向被害人收款，不法金額5千萬元。記者蕭雅娟／翻攝

車手 詐欺 詐騙集團

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