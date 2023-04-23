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警政署長黃明昭赴土城 強調「投案不等於結案」
新北市接連發生重大槍擊案，行政院長陳建仁日前要新北市政府負起責任，昨天又說，警政署已掌握槍擊案幕後操控者，已要求警政署與地方合作掃黑；國民黨立委曾銘宗表示，槍擊事件陳建仁和內政部長林右昌，把責任推給地方，但警察局長等人事是中央派任，中央當然要負責，如今出了事想甩鍋當「局外人」，應嚴厲譴責。
警政署長黃明昭昨天到土城警分局召開「加強檢肅幫派及聚制少年遭吸收因應策略」會議，他表示，槍手雖未成年，但幕後肯定有教唆指使者，專案小組已鎖定弘仁會，「一個都不會放過」。
黃明昭表示，黑道幫派數度吸收青少年並且唆使開槍後，再到案自首，他強調「投案不等於結案」，警方絕對會溯源追查到最後一名黑幫涉案份子。
曾銘宗說，行政院前院長蘇貞昌過往因為不滿治安問題，直接對地方警局長「拔官」，但像台南八八槍擊案，卻沒聽到民進黨官員說要台南市政府負責，顯示蔡政府執政是「多重標準」。
曾銘宗表示，內政部前部長徐國勇曾說過，內政部長和行政院長對治安成敗要負責，現在陳建仁、林右昌把責任推給地方，好像無關，甚至當作局外人，更似乎有看笑話的心態，國民黨團要求陳建仁不要當局外人， 出來統合相關機關，全力打擊犯罪。
新北市長侯友宜昨天結束新加坡考察，回國後立即前往新北市刑大關心辦案進度，他要警方確實掌握幕後黑手，壓制犯罪集團。
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