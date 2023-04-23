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當舖2度挨槍 國中生槍手被捕

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

十五歲朱姓少年今年四月十日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，昨天凌晨被警逮捕。記者王長鼎／翻攝
十五歲朱姓少年今年四月十日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，昨天凌晨被警逮捕。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫弘仁會十七歲劉姓少年持改造衝鋒槍，連轟新北市土城一間當舖五十一槍，事後網路有畫面流出，顯示該當舖在本月十日早被開槍警告，警方昨天凌晨先在土城查獲開槍的十五歲朱姓少年、負責開車的十六歲黃姓少年，之後又查獲錄下開槍過程的十七歲鐘姓少年，這些少年年紀最輕僅國三，三人詢後被依槍砲、恐嚇罪移送少年法庭。

據了解，落網三人都是竹聯幫仁堂弘仁會成員，朱姓少年供稱，因不爽朋友女友遭對方搭訕，所以十日前往當舖開槍洩憤，犯後即開車前往宜蘭丟棄車輛，但警方認為朱說謊，懷疑是黑幫培養的槍手，已起出犯案用的空氣槍。

據了解，當舖老闆為華山幫成員，外傳其哥哥是新北市警局中階警官，新北市警局表示，當舖老闆並非該警官弟弟，但是否為金主待查，該員未涉及當舖事務，已主動交出手機、通聯配合調查。

專案小組根據開五十一槍投案少年向上追查，開槍動機疑似上百萬元財務糾紛，鎖定教唆指使者，是弘仁會一名組長級幹部「金魚」，目前已搭機離台閉風頭。

朱姓少年落網時不僅手腳有擦挫傷，額頭還貼著紗布，原來他前天下午無照騎車，行經中和區民德路時，疑恍神未注前方公車靠站停車，從後方撞上公車受傷，正好被巡邏經過的中和警方看到，立即上前處理。

朱姓少年當天由救護車送往亞東醫院急救，額頭共縫十二針，凌晨才返家休息，警方上門逮人後，詢問他去當舖開槍後為何要上網ＰＯ文挑釁？他辯稱車禍後頭暈暈的，事隔多日，很多事記不得。

據了解，朱姓少年目前還在念國中，父母原以為兒子只是貪玩不愛讀書，常藉口找朋友在外遊蕩，直到警方上門逮人才知涉及槍擊案，昨天一整天都陪兒子在警局製作筆錄。

槍擊 幫派 竹聯幫

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