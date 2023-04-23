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當舖2度挨槍 國中生槍手被捕
竹聯幫弘仁會十七歲劉姓少年持改造衝鋒槍，連轟新北市土城一間當舖五十一槍，事後網路有畫面流出，顯示該當舖在本月十日早被開槍警告，警方昨天凌晨先在土城查獲開槍的十五歲朱姓少年、負責開車的十六歲黃姓少年，之後又查獲錄下開槍過程的十七歲鐘姓少年，這些少年年紀最輕僅國三，三人詢後被依槍砲、恐嚇罪移送少年法庭。
據了解，落網三人都是竹聯幫仁堂弘仁會成員，朱姓少年供稱，因不爽朋友女友遭對方搭訕，所以十日前往當舖開槍洩憤，犯後即開車前往宜蘭丟棄車輛，但警方認為朱說謊，懷疑是黑幫培養的槍手，已起出犯案用的空氣槍。
據了解，當舖老闆為華山幫成員，外傳其哥哥是新北市警局中階警官，新北市警局表示，當舖老闆並非該警官弟弟，但是否為金主待查，該員未涉及當舖事務，已主動交出手機、通聯配合調查。
專案小組根據開五十一槍投案少年向上追查，開槍動機疑似上百萬元財務糾紛，鎖定教唆指使者，是弘仁會一名組長級幹部「金魚」，目前已搭機離台閉風頭。
朱姓少年落網時不僅手腳有擦挫傷，額頭還貼著紗布，原來他前天下午無照騎車，行經中和區民德路時，疑恍神未注前方公車靠站停車，從後方撞上公車受傷，正好被巡邏經過的中和警方看到，立即上前處理。
朱姓少年當天由救護車送往亞東醫院急救，額頭共縫十二針，凌晨才返家休息，警方上門逮人後，詢問他去當舖開槍後為何要上網ＰＯ文挑釁？他辯稱車禍後頭暈暈的，事隔多日，很多事記不得。
據了解，朱姓少年目前還在念國中，父母原以為兒子只是貪玩不愛讀書，常藉口找朋友在外遊蕩，直到警方上門逮人才知涉及槍擊案，昨天一整天都陪兒子在警局製作筆錄。
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