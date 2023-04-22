土城當鋪被開槍…傳老闆親哥是警官 新北警：勿作過多連結

新北市土城區某間當鋪，10天內被連開54發子彈，當鋪老闆疑為華山幫成員，外傳也是新北市警局中階警官的弟弟。對此新北市警局表示，經查當舖老闆非外傳中階警官的弟弟，是否為金主待查，不過該員未涉及當鋪經營事務，也非案件偵查人員，今天主動交出手機、通聯配合調查，希望外界勿作過多連結。

據了解，這個月20日上午9時許，17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，朝著新北市土城四川路一間當鋪鐵捲門掃射51槍，隨即搭計程車攜槍投案。不料，事後網路再瘋傳另一段未成年持槍，朝著當鋪開3槍嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」的影片。

有媒體報導，「當鋪老闆哥哥，還是新北市警察局兩線三中階警官」還意指倆兄弟一個是警察一個是黑幫，讓這起治安紅燈再添爭議。

對此新北市警察局表示，督察室初步了解，該員為中階幹部，工作表現正常，未曾有任何風紀顧慮傳聞，目前也尚無涉入該當鋪經營事務之具體事證，該員並非偵查人員與偵辦本案無關。該員為表自清，願意配合本局調查，有關渠胞弟個人行為與渠無關，希望外界勿多做連結，局亦本毋枉毋縱之態度深入追查，還原真相依法辦理。