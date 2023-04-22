土城當鋪被開槍…傳老闆親哥是警官 新北警：勿作過多連結

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市土城區某間當鋪，10天內被連開54發子彈，當鋪老闆疑為華山幫成員，外傳也是新北市警局中階警官的弟弟。對此新北市警局表示，經查當舖老闆非外傳中階警官的弟弟，是否為金主待查，不過該員未涉及當鋪經營事務，也非案件偵查人員，今天主動交出手機、通聯配合調查，希望外界勿作過多連結。

據了解，這個月20日上午9時許，17歲劉姓少年持改造衝鋒槍，朝著新北市土城四川路一間當鋪鐵捲門掃射51槍，隨即搭計程車攜槍投案。不料，事後網路再瘋傳另一段未成年持槍，朝著當鋪開3槍嗆聲「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」的影片。

有媒體報導，「當鋪老闆哥哥，還是新北市警察局兩線三中階警官」還意指倆兄弟一個是警察一個是黑幫，讓這起治安紅燈再添爭議。

對此新北市警察局表示，督察室初步了解，該員為中階幹部，工作表現正常，未曾有任何風紀顧慮傳聞，目前也尚無涉入該當鋪經營事務之具體事證，該員並非偵查人員與偵辦本案無關。該員為表自清，願意配合本局調查，有關渠胞弟個人行為與渠無關，希望外界勿多做連結，局亦本毋枉毋縱之態度深入追查，還原真相依法辦理。

十五歲朱姓少年今年四月十日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，土城警方昨天凌晨逮捕朱少，並查獲共同犯案的黃姓及鍾姓少年三人到案。記者王長鼎／翻攝
十五歲朱姓少年今年四月十日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，土城警方昨天凌晨逮捕朱少，並查獲共同犯案的黃姓及鍾姓少年三人到案。記者王長鼎／翻攝
新北幫派火拚，少年槍手劉男前天朝有幫派背景當舖連開五十一槍，由於彈殼掉滿地，新北警方封鎖現場進行採證。記者王長鼎／翻攝
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當鋪 老闆 警察

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