刑事局與遊戲公司點數平台合作 遇詐48小時可申請退費

國內常見遊戲點數詐騙，為阻止詐團獲取不法利益，數位發展部、刑事警察局及GASH樂點平台等單位三方合作，從系統和通路端推行9項措施，降低遊戲點數成為詐騙工具的風險；另外設置「GASH防詐鎖卡平台」，遊戲點數儲值入點的時間延遲48小時，若民眾遇詐，可先報警求助，再到平台鎖卡並持購買憑證申請退費。

刑事局指出，目前遊戲公司發行的「遊戲點數」，民眾使用會員帳號輸入序號，就可購買各種遊戲商品（例如虛擬寶物、提升帳號等級等），因此造成「遊戲點數」在市場具大量流通及快速、便利性，詐欺集團以話術詐騙民眾交付遊戲點數序號，再銷贓獲取不法所得。

數位發展部、刑事局及GASH樂點平台三方合作研擬防堵策略，在系統和通路端推行9項措施。4月在系統端更新2大服務，包含「延遲序號儲值遊戲入點時間」、「GASH防詐鎖卡平台」(https://lock.gashpoint.com)，為遇詐用戶爭取反應時間與即時自助鎖卡機制，以雙道防線保護用戶資產安全。

GASH樂點在這個月初啟動「新創帳號手機進階驗證」、「每日儲值手機驗證」、「高風險帳號暫時關閉序號儲值」3項功能。實體銷售通路端，施行「主被動關懷提醒」機制、「單店每日銷售額度限制」、「單人單筆交易張數限制」與顧客「收執聯防詐提醒」4項措施，配合官網、社群與客服宣導防詐資訊，提升用戶風險認知。

民眾若疑遭遊戲點數詐騙，第一時間先前往警察機關諮詢，若因購買GASH點數遭詐騙，警方將協助民眾到「GASH防詐鎖卡平台」(https://lock.gashpoint.com)申請退費。