快訊

忽有龐然大物！男鐵軌旁解放 「天降乳牛」慘被砸死

中共駐法大使被問一題突失控 怒嗆法國主持人「沒讀過書」

台灣未來在哪？ 郭台銘提3個自信：開啟大談判時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刑事局與遊戲公司點數平台合作 遇詐48小時可申請退費

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國內常見遊戲點數詐騙，為阻止詐團獲取不法利益，數位發展部、刑事警察局及GASH樂點平台等單位三方合作，從系統和通路端推行9項措施，降低遊戲點數成為詐騙工具的風險；另外設置「GASH防詐鎖卡平台」，遊戲點數儲值入點的時間延遲48小時，若民眾遇詐，可先報警求助，再到平台鎖卡並持購買憑證申請退費

刑事局指出，目前遊戲公司發行的「遊戲點數」，民眾使用會員帳號輸入序號，就可購買各種遊戲商品（例如虛擬寶物、提升帳號等級等），因此造成「遊戲點數」在市場具大量流通及快速、便利性，詐欺集團以話術詐騙民眾交付遊戲點數序號，再銷贓獲取不法所得。

數位發展部、刑事局及GASH樂點平台三方合作研擬防堵策略，在系統和通路端推行9項措施。4月在系統端更新2大服務，包含「延遲序號儲值遊戲入點時間」、「GASH防詐鎖卡平台」(https://lock.gashpoint.com)，為遇詐用戶爭取反應時間與即時自助鎖卡機制，以雙道防線保護用戶資產安全。

GASH樂點在這個月初啟動「新創帳號手機進階驗證」、「每日儲值手機驗證」、「高風險帳號暫時關閉序號儲值」3項功能。實體銷售通路端，施行「主被動關懷提醒」機制、「單店每日銷售額度限制」、「單人單筆交易張數限制」與顧客「收執聯防詐提醒」4項措施，配合官網、社群與客服宣導防詐資訊，提升用戶風險認知。

民眾若疑遭遊戲點數詐騙，第一時間先前往警察機關諮詢，若因購買GASH點數遭詐騙，警方將協助民眾到「GASH防詐鎖卡平台」(https://lock.gashpoint.com)申請退費。

刑事局呼籲，民眾最好在官方授權通路購買點數商品，不要貪圖便宜購買來路不明點數，切勿聽信網友要求購買遊戲點數，即使是網路認識的親友，也應該進行查證，警方也提醒遊戲點數的序號及密碼，沒有查驗身分的功能，不要被歹徒話術詐騙。

刑事局、數發部與遊戲公司點數平台合作，設置「GASH防詐鎖卡平台」，幫助民眾遇詐時能減低財損風險。記者廖炳棋/翻攝
刑事局、數發部與遊戲公司點數平台合作，設置「GASH防詐鎖卡平台」，幫助民眾遇詐時能減低財損風險。記者廖炳棋/翻攝

詐騙 退費 數位發展部

延伸閱讀

課金氣噗噗！日本自衛隊軍官「抽不到角色」 連5年騷擾遊戲公司下場慘

4萬7千警力人次連續掃黑 逮黑詐毒槍5318人

影／台灣夫妻德國開公司 非法夾藥入台賣5萬瓶賺千萬

影／台中妙齡女失戀遇愛情騙徒 警界王陽明來拆詐彈

相關新聞

刑事局與遊戲公司點數平台合作 遇詐48小時可申請退費

國內常見遊戲點數詐騙，為阻止詐團獲取不法利益，數位發展部、刑事警察局及GASH樂點平台等單位三方合作，從系統和通路端推行...

影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠今天召...

陳建仁稱已掌握槍擊案幕後操控者？警署：深入追查中

新北市連續發生兩起未成年槍手對當鋪開槍，行政院長陳建仁今天表示，警政署已掌握槍擊案幕後操控者，並已要求警政署與地方合作掃...

網傳高雄社教館有人發玻璃渣糖果 警證實少女散布謠言

有網友爆料今天上午有一名穿白衣牛仔褲男子，在小港社教館發放糖果，還有人吃了進醫院，轄區警方獲報火速調查，以毒品檢驗試劑測...

影／台中豐原行車糾紛暗夜亮槍 槍嫌辯稱：一時衝動

驚見行車亮槍！台中市豐原區豐勢路上有2車發生行車糾紛，其中，黑色轎車停等紅燈，右後乘客竟從窗戶探出頭，高舉手中槍枝對準天...

影／ 新造100噸巡防艇加入 馬祖海巡值勤如虎添翼

為有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難，海巡署艦隊分署新造的100噸級巡防艇10082艇配賦給馬祖海巡隊，今日1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦