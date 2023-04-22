不滿遭超車 台中男持玩具槍恐嚇遭法辦

台中市豐原區昨天晚間發生2車行車糾紛，朱姓男子因不滿遭對方車輛超車，在停等紅燈時，從後座亮出無殺傷力的玩具槍恐嚇，警方循線逮捕朱男後，依恐嚇罪嫌移送法辦。

有網友今天在臉書社團「台中小鎮-東勢山城大小事」貼文表示，開車遇到行車糾紛「開車挑釁還拿槍出來」，並附上畫面可見1輛黑色轎車停等紅燈時，車內乘客從後座窗戶伸出手高舉槍枝，引發網友議論。

台中市警察局豐原分局今天告訴中央社記者，針對網友貼文因行車糾紛遭持槍恐嚇案，警方立即啟動偵查，5小時內就在東勢區某汽車旅館查獲25歲朱姓男子到案。

警方查出，案件昨天晚間10時多於豐原區豐勢路發生，朱男案發當時因不滿對方超車，持玩具店所購買的無殺傷力玩具槍恐嚇對方，全案警方詢問後，將依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。