警政署：黑幫幕後唆使少年槍手 已鎖定對象

警政署長黃明昭今天表示，雙北數起少年槍手案，經追查與黑幫糾紛有關，已鎖定幕後唆使對象。新北市警局說，全面清查當鋪、中古車行、地下錢莊是否為洗錢處所或幫派據點。

雙北近日連續發生數起槍擊案，引發社會關注。新北市警局長廖訓誠下午舉行「加強幫派情蒐檢肅及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，召集新北各警分局長、偵查隊長、掃黑專責隊及少年隊與會研商。

署長黃明昭與刑事警察局長李西河與會，針對未來面對少年犯因應措施與掃黑規劃、警察放寬與特定對象接觸交往，所帶來改變，聽取會中意見與因應作為。

黃明昭致詞與接受聯訪時，記者詢問這些槍擊案是否與特定黑幫有關；他表示，經專案小組追查，釐清相關糾紛跟幕後教唆少年犯罪主嫌有關，已經掌控嫌犯，應該是竹聯幫弘仁會與華山幫有糾紛，才引發槍擊案。

黃明昭說，黑幫唆使少年開槍後再到案自首，以規避刑責，行徑相當惡劣。警政署要求各縣市警局，關懷與發掘未就業少年、未在學或中輟生，是否遭黑幫吸收。

至於掃黑員警與特定對象接觸、交往，是否放寬限制；黃明昭說，警方若與民眾脫節，無法掌握線索、情報，蒐集違法事證；會放寬掃黑專責人員、派出所員警，容許與幫派或個案接觸，完成案件後報備即可。如此才能掌握違法、瞭解組織運作，以打擊黑幫。

警方這次全面掃黑，傳出各幫派要角出境；黃明昭說，任何犯罪都有脈絡、蛛絲馬跡可追查，無論跑到天涯海角仍將繩之以法。警方對黑幫絕對零容忍，不容挑戰公權力。

廖訓誠致詞表示，打擊黑道幫派的力量仍有不足，黑幫在新北市依附的行業，不管是當舖、地下錢莊、中古車行，只要涉及不法，一定連根拔起。

他說，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，有些當鋪或車行經營不善，遭有心人作為洗錢處所或是幫派據點；新北將全面清查轄內所有當鋪等行業，若不正常經營涉及非法，將依法裁罰，嚴重者並予撤照。

他說，近日在全市出入複雜場所及重要路口，實施擴大臨檢勤務，絕非作秀，除查獲相關毒品、通緝犯，最主要是希望讓民眾安心。