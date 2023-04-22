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網傳高雄社教館有人發玻璃渣糖果 警證實少女散布謠言

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

有網友爆料今天上午有一名穿白衣牛仔褲男子，在小港社教館發放糖果，還有人吃了進醫院，轄區警方獲報火速調查，以毒品檢驗試劑測試無毒品反應，糖果並無異狀，醫院也未接獲有民眾誤食碎玻璃治療案例；警方事後查出是謠言，查出發文的是參加Cosplay活動的16歲少女，將依散布謠言移送裁處。

一名匿名為「白X」網友在網路發文附照片，指這種糖果不要吃，因為他裡面有白色透明的東西，包裝有重新被黏過，發糖果的人特徵低馬尾、黑色頭髮和白色衣服，再請大家注意。

後經網路PTT網友發文，指今天上午高雄市社教館舉辦動漫同人展活動，當時場外有人一名聲音偏細、身穿白上衣牛仔褲、長髮綁低馬尾、戴黑框眼鏡、體型微胖的男子拿著一桶糖果，在現場發放。

網友指，主辦方有人員拆開糖果發現，裡面有糖果渣，甚至有人吃了進醫院。

由於因恐生食安疑慮，已有民眾報警，社教館表示，糖果是租借社教館體育館的動漫公司發出，已經報警處理。

轄區小港警分局警方表示，中午12時40分許，接獲民眾報案後，漢民派出所警方前往現場了解，警方到場後，未發現該名發放糖果的人，經查訪拿到糖果的民眾，吃下糖果的民眾表示身體並無異狀。

警方也進一步查訪小港醫院急診室，醫生及護理師均表示未有民眾誤食異物或碎玻璃送醫救護的案例。

警方隨後以毒品檢驗試劑檢驗糖果內成分，未發現有任何毒品反應及疑似玻璃渣的狀況。

由於已引起不少民眾恐慌，警方循線找到發文地當事人，是一名16歲少女，經警方調查才知原來少女今天上午到社教館參加動漫活動，看到有人發放糖果，少女說，似乎有聽說有人吃了糖果肚子痛，才好意發文想提醒，不知會引發他人恐慌。

警方表示，由於證實是謠言，依社會秩序維護法63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共安寧，可處罰3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰的規定，將少女散布謠言的行為移送裁處。

網友傳高雄社教館有人發玻璃渣糖果，警方查出糖果並無問題，證實是16歲少女散布謠言。記者石秀華／翻攝
網友傳高雄社教館有人發玻璃渣糖果，警方查出糖果並無問題，證實是16歲少女散布謠言。記者石秀華／翻攝

糖果 毒品

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