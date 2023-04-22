影／台中豐原行車糾紛暗夜亮槍 槍嫌辯稱：一時衝動

驚見行車亮槍！台中市豐原區豐勢路上有2車發生行車糾紛，其中，黑色轎車停等紅燈，右後乘客竟從窗戶探出頭，高舉手中槍枝對準天空，恐嚇意味濃；今有民眾將影片po網，引發山城居民議論。豐原警分局表示，已逮捕涉嫌亮槍的25歲朱姓犯嫌，查扣一把玩具空氣手槍，不具殺傷力，警詢後依恐嚇罪嫌移送。

今天下午3點多，臉書社群「我們的山城<東勢.石岡.新社.和平>」有網友po網，寫下「東勢有這號人物，開車挑釁還拿槍出來」，一段影片拍下，一輛黑色轎車在豐勢路上停等紅燈時，右後乘客竟從窗戶探頭，高舉手中黑色槍枝對準天空，叫囂意味濃厚。

豐原警分局偵查隊調查，釐清這起糾紛發生在昨晚10點多，發生地點為豐原區豐勢路上，持槍25歲朱嫌一車3人從東勢開往豐原市區方向，因不滿其他車輛超車，因而亮槍恐嚇。

今天下午1點多，警方在東勢區某汽車旅館逮捕涉案朱嫌，朱嫌辯稱，因與他車有行車糾紛，「一時衝動，才會亮槍」，對於案情避重就輕。