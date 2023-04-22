影／ 新造100噸巡防艇加入 馬祖海巡值勤如虎添翼

為有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難，海巡署艦隊分署新造的100噸級巡防艇10082艇配賦給馬祖海巡隊，今日10082艇至基隆行駛到馬祖南竿，馬祖海巡隊特別安排兩艘巡防艇噴水伴航進港，歡迎馬祖海域再添生力軍。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，新造巡防艇10082艇，總噸位達175 ，由台船基隆廠承造，採用優規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，最高航速每小時可達30節(約56公里)，續航力更達1200浬，另配置艉放式小艇1艘，最大航速可達29節、續航力2小時，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，並部署於海域作業熱點區域，以有效打擊犯罪，嚇阻走私偷渡情事發生，保護我國海域漁業資源與人民健康，肩負國之北疆海域執法之重責大任。