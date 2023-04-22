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「投案不等於結案」當舖連續槍擊 黃明昭：鎖定弘仁會

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區連續發生兩起槍擊案件，警方先後查獲兩名槍手都是未成年，經查都與竹聯幫仁堂弘仁會有關係，警政署長黃明昭今到土城主持「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議時表示，槍手雖未成年，但幕後定有教唆指使者，警方專案小組已鎖定弘仁會，一個都不會放過。

黃明昭表示，黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，他強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案分子」。

近期黑道幫派尋仇引發槍擊案件，囂張、公然挑戰公權力行徑，引發社會不良觀感，警政署已實施二階段系統性掃黑工作，針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，全台實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案，計查獲查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人，含明仁會103人、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人，壓制囂張氣焰。

黃明昭表示，為方便員警廣蒐幫派活動不法情資，持續強化打擊黑幫力道，將採更具彈性的放寬警察人員與特定對象接觸交往的報備程序，為兼顧掌握黑幫動態與警紀維護來修訂原則，且因應刑事掃黑專責編組人員情資蒐報、約制幫派活動等工作，免除與特定對象接觸交往前之報備程序，俟階段性工作完成後，再核備即可，以貼近實務運作情形及符合保密考量。

警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影
警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影
警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影
警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影
警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影
警政署長黃明昭今到土城召開「加強幫派情蒐檢肅以及未成年遭幫派吸收利用成為槍手」會議，他表示黑道幫派數度吸收青少年並唆使開槍後再到案自首，並強調「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」。記者王長鼎／攝影

幫派 未成年 黃明昭

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