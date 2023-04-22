快訊

畫面曝光！女疑酒駕為躲警一路擦撞護堤 衝進磺港漁港墜海亡

澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

一手賣肉、一手販毒 百斤豬肉販遭警拖出車毒品灑滿地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中25歲楊姓男子平時在市場賣豬肉，同時批發各式肉品收入不低，卻染上毒癮當起藥頭四處賣開咖啡包，形同一手賣肉、一手販毒，台中警方溯源鎖定楊行蹤逮人，楊雖為抵抗但其身材高大、體重破百公斤，壓制時令警方不敢鬆懈，檢方偵結後依販賣第三級毒品罪嫌起訴他。

台中市刑大偵一隊指出，去年底因接連抓到數個毒品施用人口，經交叉比對證詞向上溯源發現讀咖啡包大多來自楊男，經追查發現楊平時是市場豬肉攤商業者，因配合屠宰場肉品出貨時間，大多趁著深夜批發豬肉之餘，再用通信軟體向藥腳約時間面交。

警方去年12月掌握楊男行蹤，一路跟監到北區北平路段發現他準備交易，駕駛偵防車立刻以前、後方式包夾，員警並持槍警戒同時單手壓制法將楊男從駕駛座拖出。

由於楊男體型壯碩，身高超過180公分、體重也破百公斤，數名偵查隊員不敢鬆懈合力將其壓制在地，當場毒品咖啡包也散落一地。

熟悉肉品市場業者指出，經營豬肉攤商業者不少會身兼拆解肉師傅，負責將從屠宰場批回來的屠體脂解，分門別類成肋骨、前腿或後腿肉，通常論件計酬，因此每月薪水可高達7、8萬元，但同時也是高勞力、高所得的工作。

警方詢問時，楊男大致坦承，警方也發現他每月賣豬肉確實收入頗豐，卻因染毒跟著賣毒，每周還可從上游獲利至少1萬元，還有免費的咖啡包可以施用，警方現場查扣第二、三級毒品咖啡包95包，移送後經檢方依販毒罪嫌起訴。

警方將楊男拖出駕駛座壓制在地。記者曾健祐／翻攝
警方將楊男拖出駕駛座壓制在地。記者曾健祐／翻攝

豬肉 咖啡 毒品

延伸閱讀

繼彩虹菸後是大麻巧克力 宜蘭警方查獲新興毒品又一種

男涉毒品案被判7年待執行 四處躲摩鐵販毒牟利罪加一等

高雄警追毒連獲4夥人 發現販毒者為毒品取代號

肉品狂漲…豬肉創下天價 台畜總座：中秋節後才有望回穩

相關新聞

影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠今天召...

陳建仁稱已掌握槍擊案幕後操控者？警署：深入追查中

新北市連續發生兩起未成年槍手對當鋪開槍，行政院長陳建仁今天表示，警政署已掌握槍擊案幕後操控者，並已要求警政署與地方合作掃...

影／ 新造100噸巡防艇加入 馬祖海巡值勤如虎添翼

為有效提升海域巡防能量，執行海域執法及救生救難，海巡署艦隊分署新造的100噸級巡防艇10082艇配賦給馬祖海巡隊，今日1...

「投案不等於結案」當舖連續槍擊 黃明昭：鎖定弘仁會

新北市土城區連續發生兩起槍擊案件，警方先後查獲兩名槍手都是未成年，經查都與竹聯幫仁堂弘仁會有關係，警政署長黃明昭今到土城...

一手賣肉、一手販毒 百斤豬肉販遭警拖出車毒品灑滿地

台中25歲楊姓男子平時在市場賣豬肉，同時批發各式肉品收入不低，卻染上毒癮當起藥頭四處賣開咖啡包，形同一手賣肉、一手販毒，...

毒品通緝犯藏躲飯店 台南警出擊逮同行友人持毒添績效

40歲陳姓男子涉毒品案被台南地檢署發布通緝，躲藏在台南北區飯店內，台南市警二分局得知他疑有槍毒伴身不敢大意，昨天動員多名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦