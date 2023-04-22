一手賣肉、一手販毒 百斤豬肉販遭警拖出車毒品灑滿地

台中25歲楊姓男子平時在市場賣豬肉，同時批發各式肉品收入不低，卻染上毒癮當起藥頭四處賣開咖啡包，形同一手賣肉、一手販毒，台中警方溯源鎖定楊行蹤逮人，楊雖為抵抗但其身材高大、體重破百公斤，壓制時令警方不敢鬆懈，檢方偵結後依販賣第三級毒品罪嫌起訴他。

台中市刑大偵一隊指出，去年底因接連抓到數個毒品施用人口，經交叉比對證詞向上溯源發現讀咖啡包大多來自楊男，經追查發現楊平時是市場豬肉攤商業者，因配合屠宰場肉品出貨時間，大多趁著深夜批發豬肉之餘，再用通信軟體向藥腳約時間面交。

警方去年12月掌握楊男行蹤，一路跟監到北區北平路段發現他準備交易，駕駛偵防車立刻以前、後方式包夾，員警並持槍警戒同時單手壓制法將楊男從駕駛座拖出。

由於楊男體型壯碩，身高超過180公分、體重也破百公斤，數名偵查隊員不敢鬆懈合力將其壓制在地，當場毒品咖啡包也散落一地。

熟悉肉品市場業者指出，經營豬肉攤商業者不少會身兼拆解肉師傅，負責將從屠宰場批回來的屠體脂解，分門別類成肋骨、前腿或後腿肉，通常論件計酬，因此每月薪水可高達7、8萬元，但同時也是高勞力、高所得的工作。