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陳建仁稱已掌握槍擊案幕後操控者？警署：深入追查中
新北市連續發生兩起未成年槍手對當鋪開槍，行政院長陳建仁今天表示，警政署已掌握槍擊案幕後操控者，並已要求警政署與地方合作掃黑，警政署中午指出，目前案件尚在偵辦，專案小組已陸續查獲相關犯嫌，現正擴大深入追查幕後主嫌。
警政署表示，新北市發生槍擊案件，署長黃明昭相當重視，第一時間指示刑事局支援，與新北市警方共組專案小組，追查槍枝來源，釐清案情及犯罪動機，黃明昭多次召開專案會議，要求盡速查明真相，穩定社會民心。
由於近期槍擊案件涉及少年涉案，因此對於幫派吸收、利誘少年加入並教唆犯案部分，警政署表示將徹查到底，除揪出幕後主使者，也將針對少年犯罪問題，結合公私部門專業與資源，強化專業個案輔導平台功能，防止少年參加幫派或參與幫派活動。
警政署重申，絕不容許黑道幫派及擁槍罪犯對於治安的任何挑釁行為，要求各警察機關以最嚴正的態度持續掃蕩不法，並強調將全力支援新北市警局恢復治安平穩。
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