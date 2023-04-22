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毒品通緝犯藏躲飯店 台南警出擊逮同行友人持毒添績效
40歲陳姓男子涉毒品案被台南地檢署發布通緝，躲藏在台南北區飯店內，台南市警二分局得知他疑有槍毒伴身不敢大意，昨天動員多名警力全副武裝前往埋伏，趁他外出時一擁而上逮捕，在房內發現29歲蔡姓男子在場，陸續起出毒品及2枝空氣手槍等物，將陳、蔡兩男依法送辦。
昨天上午11時許，市警二分局偵查隊趁陳男外出時一擁而上控制逮捕，經帶回房內發現另有蔡男在場，陸續在茶几及天花隔板縫處發現藏有2枝空氣型動力手槍，但經初步殺傷力鑑定未達標準。
同時，在蔡男隨身包內發現多包以信封包裝物，打開後竟藏放安非命2小包(2.43公克)、毒品咖啡包80包(292公克)等毒品。
警方將蔡、陳兩人帶回調查，經查毒品部分為蔡男所持有，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌將他移送台南地方檢察署偵辦外，並擴大追查毒品來源及用途。另陳男通緝部分也一併解送南檢歸案。
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