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毒品通緝犯藏躲飯店 台南警出擊逮同行友人持毒添績效

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

40歲陳姓男子涉毒品案被台南地檢署發布通緝，躲藏在台南北區飯店內，台南市警二分局得知他疑有槍毒伴身不敢大意，昨天動員多名警力全副武裝前往埋伏，趁他外出時一擁而上逮捕，在房內發現29歲蔡姓男子在場，陸續起出毒品及2枝空氣手槍等物，將陳、蔡兩男依法送辦。

昨天上午11時許，市警二分局偵查隊趁陳男外出時一擁而上控制逮捕，經帶回房內發現另有蔡男在場，陸續在茶几及天花隔板縫處發現藏有2枝空氣型動力手槍，但經初步殺傷力鑑定未達標準。

同時，在蔡男隨身包內發現多包以信封包裝物，打開後竟藏放安非命2小包(2.43公克)、毒品咖啡包80包(292公克)等毒品。

警方將蔡、陳兩人帶回調查，經查毒品部分為蔡男所持有，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌將他移送台南地方檢察署偵辦外，並擴大追查毒品來源及用途。另陳男通緝部分也一併解送南檢歸案。

警方在蔡男隨身包內發現多包以信封包裝物，打開後竟藏放安非命2小包、毒品咖啡包80包等毒品。圖／讀者提供
警方在蔡男隨身包內發現多包以信封包裝物，打開後竟藏放安非命2小包、毒品咖啡包80包等毒品。圖／讀者提供
台南市警二分局依毒品危害防制條例罪嫌將蔡男移送台南地檢署偵辦外，陳男通緝部分也一併解送南檢歸案。圖／讀者提供
台南市警二分局依毒品危害防制條例罪嫌將蔡男移送台南地檢署偵辦外，陳男通緝部分也一併解送南檢歸案。圖／讀者提供
警方陸續飯店房內茶几及天花隔板縫處發現藏有2枝空氣型動力手槍，但經初步殺傷力鑑定未達標準。圖／讀者提供
警方陸續飯店房內茶几及天花隔板縫處發現藏有2枝空氣型動力手槍，但經初步殺傷力鑑定未達標準。圖／讀者提供

毒品 台南 通緝

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