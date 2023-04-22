等買家卻等來警察 20歲毒販手抖沒底氣 帶99包毒全招了
施姓男子日前駕駛租賃車外出販毒，因違規停車遭警盤查，其雙手顫抖、言詞閃爍，引起警方懷疑，清查後發現施男車內載有K他命22包、安非他命毒咖啡包77包等證物，施男才坦承犯案，被逮捕送辦。
據悉，台北市中山分局長春路派出所員警4月11日凌晨4時許巡邏時，在民生東路一段發現一輛租賃小客車紅線違停，上前盤查，發現施男雙手顫抖，面對詢問時言詞前後矛盾，形跡可疑。
員警先是發現施男未領有駕照，又在施男手機保護殼上發現不明白色粉末，懷疑是毒品殘渣，現場檢驗呈毒品K他命陽性反應，附帶搜索時發現，施男車內竟載有K他命22包、安非他命毒咖啡包77包，及1支沾有K他命粉末的吸管。
20歲施男自知法網難逃，坦言他是在臉書社團內找工作，經網友連繫後透過通訊軟體Telegram向匿名的毒品上游聯絡，對方要求依指示取貨後，約定時間到民生東路上等待，不久買家就會上車交易，未料等來的是警察。
員警發現，施男無幫派背景，但為避免黑吃黑，車上還藏有1把彈簧刀、1支球棒。警方表示，全案查扣毒品、毒咖啡包、球棒、刀械、2萬餘元贓款等證物，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將施男送辦，並依社會秩序維護法裁罰，檢方複訊聲押施男，法院裁定8萬元交保。
警方呼籲，民眾某求工作應先查明是否涉及不法，若於網路社群中發現以暱稱代替疑似毒品的食品或藥物，切勿好奇嘗試，也勿貪圖一時利益誤入求職陷阱。
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