快訊

「事出必有因」！欲助被潑湯女免費整容遭勸阻 草爺曝仍想出手暖心原因

保時捷經銷CEO成功祕訣：拋「成績頂尖就要念台大醫」

侯友宜星國外交60分過關 徵召之戰直球對決郭台銘出線

影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。

17歲劉姓少年本月20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台。事後，又有另段畫面流出，這間當鋪日前就已被開槍，土城警方獲報後介入偵辦，今天凌晨3時許，先在土城區中華路查獲涉嫌開槍的15歲朱姓少年與負責開車的16歲黃姓少年，今天上午8時許在土城區延和路查獲協助錄下開槍過程的17歲鐘姓少年到案。

據了解，朱姓少年供稱，是不爽朋友女友遭對方搭訕，引發不滿而前往當舖開槍，並於犯案後隨即開車前往宜蘭丟棄作案槍枝及車輛來掩飾犯行，相關犯案動機及案情，警方表示仍需深入追查釐清。

朱姓少年落網時不僅手腳有擦挫傷，額頭還貼著紗布，原來，他昨天下午5時許騎機車行經中和區民德路時，疑似恍神未注前方公車靠站車，從後方追撞受傷，正好後方巡邏經過的中和警方見狀，立即停車處理。

朱姓少年昨天由救護車送往板橋亞東醫院急救，頭部縫了10多針，昨天凌晨才返家休息，沒想土城警方隨後就上前逮人。他辯稱車禍後，頭暈暈的，很多都記不得。

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨除追緝朱少到案，並查獲共同犯案的黃姓及鍾姓少年。記者王長鼎／翻攝
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨除追緝朱少到案，並查獲共同犯案的黃姓及鍾姓少年。記者王長鼎／翻攝
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，但他昨天騎機車在中和區民德路追撞公車，手腳多處擦挫傷，頭部還縫了10多針。記者王長鼎／翻攝
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，但他昨天騎機車在中和區民德路追撞公車，手腳多處擦挫傷，頭部還縫了10多針。記者王長鼎／翻攝
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠（右二）今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。記者王長鼎／攝影
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠（右二）今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。記者王長鼎／攝影
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，但他昨天騎機車在中和區民德路追撞公車，手腳多處擦挫傷，頭部還縫了10多針。記者王長鼎／翻攝
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，但他昨天騎機車在中和區民德路追撞公車，手腳多處擦挫傷，頭部還縫了10多針。記者王長鼎／翻攝

當鋪

延伸閱讀

不只被轟51槍 土城當鋪10天前也被開 15歲少年槍手等3人今晨落網

土城少年槍手稱律師「上網找的」 背景曝光大有來頭

開51槍少年槍手庭訊態度配合 嬤在庭上傷心苦勸「要講實在話」

影／土城當鋪連開51槍 少年槍手半夜搭小黃取槍畫面嚗光！

相關新聞

影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠今天召...

等買家卻等來警察 20歲毒販手抖沒底氣 帶99包毒全招了

施姓男子日前駕駛租賃車外出販毒，因違規停車遭警盤查，其雙手顫抖、言詞閃爍，引起警方懷疑，清查後發現施男車內載有K他命22...

繼彩虹菸後是大麻巧克力 宜蘭警方查獲新興毒品又一種

新興毒品流入宜蘭！近日外籍人士將大麻巧克力球帶入國內，名曰「飛行者巧克力」，宜蘭縣警局本月查緝毒品，在幫派據點的KTV等...

影／男毒蟲遭通緝竟瞎掰改名 高雄警機靈識破歸案

高雄市杉林區前天傍晚吳姓、邱姓2名男子機車雙載行經清水路時，見警巡邏便刻意閃躲，反成警員注目焦點，隨即上前攔查；一開始，...

影／遭詐投資面交300萬 台南警逮兩車手保住男子退休金

「哥哥準備認購幾張xx」，林姓退休人員日前遭詐騙集團以高獲利話術詐騙面交100萬元，加入網站申購股票，但因操作錯誤，對方...

不只被轟51槍 土城當鋪10天前也被開 15歲少年槍手等3人今晨落網

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台。事後，又有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦