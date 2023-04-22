影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。

17歲劉姓少年本月20日上午帶著改造衝鋒槍，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪連轟51槍，消息震驚全台。事後，又有另段畫面流出，這間當鋪日前就已被開槍，土城警方獲報後介入偵辦，今天凌晨3時許，先在土城區中華路查獲涉嫌開槍的15歲朱姓少年與負責開車的16歲黃姓少年，今天上午8時許在土城區延和路查獲協助錄下開槍過程的17歲鐘姓少年到案。

據了解，朱姓少年供稱，是不爽朋友女友遭對方搭訕，引發不滿而前往當舖開槍，並於犯案後隨即開車前往宜蘭丟棄作案槍枝及車輛來掩飾犯行，相關犯案動機及案情，警方表示仍需深入追查釐清。

朱姓少年落網時不僅手腳有擦挫傷，額頭還貼著紗布，原來，他昨天下午5時許騎機車行經中和區民德路時，疑似恍神未注前方公車靠站車，從後方追撞受傷，正好後方巡邏經過的中和警方見狀，立即停車處理。