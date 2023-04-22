繼彩虹菸後是大麻巧克力 宜蘭警方查獲新興毒品又一種

新興毒品流入宜蘭！近日外籍人士將大麻巧克力球帶入國內，名曰「飛行者巧克力」，宜蘭縣警局本月查緝毒品，在幫派據點的KTV等場所內搜到大麻巧克力3顆，以及前月發現的彩虹菸4支，昨日依涉嫌違反毒品危害防制條例等罪送辦16人。

宜蘭縣警局刑大隊長鄭偉豪表示，大麻巧克力是指直接將萃取的大麻素加入巧克力，濃度極高，效果比吸食大麻煙更強烈，已在國內的大麻圈中逐漸流行；此外上月查獲的彩虹菸也是最近流行的毒品形式，將毒品廢料混和製成，品質極差，較尋常毒品危害更大。

宜警指出，由於近日新北數起幫派槍擊案，4月20日、21日分別動員32名警力與近130名警力，掃蕩轄內幫派據點如KTV、風化場所等地，查獲安非他命1.26公克、咖啡包175包、彩虹菸4支、愷他命13公克與毒巧克力球3顆，送辦通緝犯2人、涉嫌違反毒品防制條例8人、公共危險5人與竊盜1人。

宜警表示，4月初才會同保三總隊、台北市警局向上溯源，在壯圍鄉查獲製毒工廠，扣得俗稱「喵喵」的第三級毒品甲基甲機卡西酮半成品184公斤、成品49公斤、製毒原料572公斤與製毒工具等，若流入市面價值可能近10億元；這兩日則向下刨根，成效良好。