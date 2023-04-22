影／男毒蟲遭通緝竟瞎掰改名 高雄警機靈識破歸案

高雄市杉林區前天傍晚吳姓、邱姓2名男子機車雙載行經清水路時，見警巡邏便刻意閃躲，反成警員注目焦點，隨即上前攔查；一開始，邱男瞎掰改名字企圖誤導，最終被警戳破謊言，經查證，他居然是逃逸一個多月的毒品通緝犯，被警解送高雄地方檢察署歸案。

旗山分局杉林分駐所警員陳尚仟4月20日傍晚執行巡守勤務時，巡經該轄杉林區清水路時，發現2男機車雙載形跡可疑，還刻意閃躲警方，尤因機車駕駛疑似為轄區列管的吳姓毒品人口，警員遂主動上前攔查。

當警查證兩人身分時，後座44歲邱男卻支吾其詞，還瞎掰改名字想矇騙警員，最終警方運用詢問技巧，識破他正是遭高地檢發佈逃逸已一個多月的毒品通緝犯。

邱男指出，逃逸期間都在美濃、杉林地區打零工，好巧不巧因肚子餓與吳男要去吃飯，沒想到，才剛出門就栽在認真的員警手裡，而吳男表示，他只是載邱男外出用餐，根本不知道邱已遭通緝，只是很納悶，邱一看到警方經過便不斷回頭、閃避。